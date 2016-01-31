سهراب رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روستاهای گردشگری شهرستان سامان بهسازی می شوند، اظهار داشت: با فراهم آوردن زیرساخت‌ها توسط دهیاری‌ها در روستاهای این منطقه، زمینه بهسازی و آسفالت معابر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون قیر رایگانی در اختیار بنیاد مسکن این استان است که اگر دهیاری‌ها بتوانند مسیرهای روستایی را زیرسازی کنند و زیرساخت‌ها را برای آسفالت فراهم کنند، بنیاد مسکن به صورت رایگان اقدام به آسفالت معابر و مسیرهای ترددی این روستاها می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای آسفالت با بهره‌گیری از سهمیه قیر رایگان در صورت انجام زیرسازی‌ها توسط دهیاری‌‌ها در این روستاها انجام می‌شود.

شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری قطب گردشگری این استان است که دارای بیش از ۱۴ روستای تاریخی و گردشگری است و در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.