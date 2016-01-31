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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۴

همزمان با دهه مبارک فجر؛

۴۴ پروژه عمرانی دامغان افتتاح می شود

۴۴ پروژه عمرانی دامغان افتتاح می شود

دامغان - فرماندار شهرستان دامغان از افتتاح و به بهره برداری رسیدن ۴۴ پروژه عمرانی در این شهرستان طی ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: در این راستا برای ۸۱ نفر شغل ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعدازظهر یکشنبه به مناسبت فرارسیدن سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران دامغانی در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: برای افتتاح و بهره برداری از این تعداد پروژه عمرانی اعتباری معادل ۳۹۶میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال صرف شده است.

وی اضافه کرد: پروژه های عمرانی قابل افتتاح دامغان از سوی ۱۴ دستگاه اجرایی شامل شرکت گاز، توزیع برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و ترابری، نوسازی مدارس، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی، ناحیه مقاومت بسیج، آموزش و پرورش، ثبت احوال، شهرداری های دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار اجرا شده است.

رئیس کمیته برنامه ریزی دامغان به تعداد پروژه های قابل افتتاح از محل پرداخت تسهیلات بانکی نیز اشاره داشت و افزود: چهار پروژه عمرانی در شهرستان از سوی جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان اجرا و برای ۸۱ نفر شغل ایجاد شده است.

مجد میزان پرداخت تسهیلات بانکی به این پروژه های عمرانی را رقمی معادل یک میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال بیان کرد.

وی افتتاح شبکه گازرسانی به سه روستای بخش مرکزی دامغان را از دیگر پروژه ها ذکر کرد و افزود: این روستاها شامل محمد آباد، ورکیان و عبدیاء هستند.

مقام عالی دولت در دامغان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار گاز رسانی به ۲۱ روستای دهستان قهاب رستاق از توابع بخش امیرآباد شهرستان در دست اجراست.

وی از سفر یک روزه استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان در روز ۱۸ بهمن ماه سال جاری به دامغان نیز خبر داد و گفت: در این روز تعدادی از پرو ژه های عمرانی افتتاح می شوند.

۷۵۰عنوان ویژه برنامه دهه فجر از سوی ۱۹ کمیته فرعی در شهرستان دامغان اجرا می شود.

کد مطلب 3038555

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