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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۰

لس آنجلس تايمز:

رژيم صهيونيستي موشكهاي آمريكايي را براي حمل تسليحات هسته اي آماده مي كند

رژيم صهيونيستي موشكهاي آمريكايي را براي حمل تسليحات هسته اي آماده مي كند

روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: رژيم صهيونيستي موشكهاي ساخت آمريكا را براي حمل تسليحات هسته اي آماده مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان لس آنجلس تايمزنوشت: رژيم صهيونيستي موشكهاي كروز ساخت آمريكا را براي حمل كلاهكهاي هسته اي زيردريايي تغييرمي دهد.
به اين ترتيب موشكهاي مذكورخواهند توانست سلاحهاي اتمي را از زمين، هوا و دريا حمل كنند.
رژيم صهيونيستي دارا بودن تسليحات هسته اي را تاييد يا انكار نكرده است اما واشنگتن از سال 1969ازآن مطلع است.
لس آنجلس تايمز نوشت: منابع رسمي آمريكا اعلام كرده اند: "ما ضرورت وجود تسليحات هسته اي در اسراييل را به همان دلايلي كه وجود تسليحات هسته اي  در فرانسه و انگليس را پذيرفته ايم، قبول مي كنيم."


کد مطلب 30391

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