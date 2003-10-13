به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان لس آنجلس تايمزنوشت: رژيم صهيونيستي موشكهاي كروز ساخت آمريكا را براي حمل كلاهكهاي هسته اي زيردريايي تغييرمي دهد.
به اين ترتيب موشكهاي مذكورخواهند توانست سلاحهاي اتمي را از زمين، هوا و دريا حمل كنند.
رژيم صهيونيستي دارا بودن تسليحات هسته اي را تاييد يا انكار نكرده است اما واشنگتن از سال 1969ازآن مطلع است.
لس آنجلس تايمز نوشت: منابع رسمي آمريكا اعلام كرده اند: "ما ضرورت وجود تسليحات هسته اي در اسراييل را به همان دلايلي كه وجود تسليحات هسته اي در فرانسه و انگليس را پذيرفته ايم، قبول مي كنيم."
لس آنجلس تايمز:
رژيم صهيونيستي موشكهاي آمريكايي را براي حمل تسليحات هسته اي آماده مي كند
روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: رژيم صهيونيستي موشكهاي ساخت آمريكا را براي حمل تسليحات هسته اي آماده مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان لس آنجلس تايمزنوشت: رژيم صهيونيستي موشكهاي كروز ساخت آمريكا را براي حمل كلاهكهاي هسته اي زيردريايي تغييرمي دهد.
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