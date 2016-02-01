بان کی مون خواستار بهبود روابط عربستان-ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بان کی مون» که به عمان سفر کرده در اظهاراتی کوتاه عنوان داشت: ایران و عربستان باید مصالحه کرده و برای حل بحران های موجود در خاورمیانه تلاش کنند.

دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه افزود: امیدوارم ایران و عربستان به رغم مشکلات و بی اعتمادی هایی که ووجود دارد در روابط خود و در برخورد با مسائل منطقه روی به واقعیت، مسئولیت پذیری و حل تنش ها بیاورند.

روابط ایران و عربستان بعد از اقدام ریاض در اعدام «شیخ نمر» بحرانی شد و سعودی های اقدام به قطع روابط خود با ایران کردند.