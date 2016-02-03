علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای رسانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی شایعاتی که درباره استعفای سیدغلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم سیما در رسانه ها مطرح شده است، گفت: هنوز دو تا سه سال تا بازنشستگی آقای میرحسینی باقی مانده است و سازمان صداوسیما فعلا تصمیمی برای تغییر میرحسینی مدیر شبکه سه سیما و محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما ندارد.

وی همچنین درباره استعفای مدیر شبکه سه سیما عنوان کرد: آقای میرحسینی تاکنون نامه ای مبنی بر استعفا ارایه نکرده است.

معاون سیمای رسانه ملی همچنین با اشاره به گلایه بعضی از مدیران سازمان بیان کرد: سازمان صداوسیما با کمبود بودجه مواجه است و مدیران به دلیل این شرایط مالی ناراحتی هایی دارند که ان‌شاءلله رفع شود.

وی در پایان از بانشستگی بعضی از مدیران شبکه ها و مدیران ستادی سازمان صداوسیما در نوروز ۹۵ خبر داد.