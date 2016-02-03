تشکی که سپر بلای شهروند مشهدی در هنگام سقوط شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در یک مجموعه اقامتی ناگهان کابین آسانسور درمیانه راه جدا شد و به طبقه منفی یک سقوط کرد و موجب محبوس شدن یکی از کارکنان این مجموعه اقامتی در داخل کابین آسانسور شد.

از آنجا که در هنگام استفاده از آسانسور چند تخته پتو و همچنین تشک در حال حمل بود این شهروند مشهدی از ضربات وارده بر اثر سقوط کابین جان سالم به در برد و با کمک ماموران سازمان آتش نشانی از کابین در هم پیچیده رهایی یافت.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با بیان اینکه این شهروند به طرزمعجزه آسایی از این حادثه جان سالم به در برد بیان کرد: مقارن ساعت ۲۲ شامگاه سه شنبه با اعلام این حادثه نجاتگران ایستگاه های ۲ و ۲۴ به خیابان امام رضا (ع) اعزام شدند.

آتشپاد سوم مهدی رضایی بیان کرد: نجاتگران اعزامی به سرعت با قطع جریان برق، محل حادثه را ایمن سازی کرده و با بکارگیری تجهیزات نجات آسانسور را به سطح زمین منتقل و سپس درب کابین را باز کرده و فرد گرفتار را با احتیاط کامل خارج کردند.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه توسط این آسانسور اقلامی نظیر تشک، پتو و چمدان در حال حمل بود لذا این اقلام مانع از وارد آمدن ضربه جدی به فرد گرفتار در آسانسور شد.

رضایی علت این حادثه را بی توجهی به ظرفیت تعیین شده و حمل بار به وسیله آسانسور نفر بر اعلام کرد.

وی گفت: سقوط کابین در چاهک آسانسور از جمله حوادث شایع است که متاسفانه این گونه حوادث با توجه به ارتفاع چاهک به طور معمول منجر به فوت یا صدمه بسیار شدید می‌شود.