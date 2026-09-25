امام جمعه موقت اهل سنت جاسک: ظلم، سرانجامی جز سقوط و سرافکندگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی موسی دژگان ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهرستان جاسک با اشاره به فضیلت روز جمعه و برکات این روز، اظهار کرد: ظلم تنها تعرض به مال مردم نیست، بلکه تعرض به جان، آبرو، حیثیت و حقوق افراد ضعیف و ناتوان نیز ظلم محسوب می‌شود.

وی با استناد به آموزه‌های دینی درباره آثار ظلم افزود: هر شخصی که به هر شکل و در هر جایگاهی مرتکب ظلم شود، باید بداند که ظلم از تاریکی‌های روز قیامت است و انسان ظالم هیچ‌گاه عاقبت‌بخیر و سربلند نخواهد شد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک با بیان اینکه کفر ممکن است مدتی دوام داشته باشد اما ظلم دوام نخواهد داشت، تصریح کرد: در طول تاریخ، افرادی که به مردم ظلم کرده‌اند و حکومت‌هایی که حقوق مردم را نادیده گرفته‌اند، سرانجام با عواقب اعمال خود مواجه شده‌اند و سرگذشت آنان می‌تواند برای دیگران درس عبرت باشد.

دژگان با اشاره به رنج مردم فلسطین و غزه عنوان کرد: امروز نیز مظلومیت مردم فلسطین و غزه در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد و باید نسبت به آه و فریاد مظلومان توجه داشت.

وی همچنین با اشاره به برخی تحولات تاریخی در کشورهای اسلامی ادامه داد: تاریخ نشان داده است هرگاه حکومت‌ها به ظلم روی آورده و علما، دانشمندان و مردم بی‌گناه را تحت فشار قرار داده‌اند، این رفتارها در حافظه تاریخ باقی مانده و برای دیگران عبرت شده است.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت عربستان سعودی گفت: منظور من مخالفت با مردم عربستان نیست، اما نسبت به وضعیت علمای این کشور و محدودیت‌هایی که برای برخی علما و افراد حق‌گو ایجاد شده است، انتقاد دارم.

دژگان افزود: هر حکومتی که زندان‌های آن از علما، دانشمندان و افراد بی‌گناه پر شود، باید نسبت به آثار و پیامدهای چنین رفتاری نگران باشد؛ علما باید بتوانند در مساجد، منابر و حوزه‌های علمیه به بیان مطالب دینی و تعلیم و تربیت بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه حکومت و قدرت نباید زمینه ظلم به مردم را فراهم کند، گفت: پادشاه یا حاکمی که پایه‌های حکومت خود را بر ظلم بنا کند، باید بداند که ظلم سرانجام دیوارهای همان حکومت را فرو خواهد ریخت.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک با اشاره به مسئولیت حاکمان در برابر خداوند بیان کرد: هر کسی که در جایگاه حکومت و مدیریت مردم قرار دارد، باید بداند که در روز قیامت درباره نحوه رفتار با مردم، اموال آنان، عمر و مسئولیتی که در اختیار داشته است، مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آه مظلوم بی‌پاسخ نمی‌ماند، اظهار کرد: انسان باید از ظلم به دیگران، تعرض به مال مردم و خدشه‌دار کردن آبرو و حیثیت افراد پرهیز کند تا در شمار ظالمان قرار نگیرد؛ زیرا حسابرسی الهی درباره ظلم به بندگان سخت خواهد بود.

دژگان در پایان از خداوند خواست ظالمان را به راه حق هدایت کند و گفت: اگر کسانی که در جایگاه حکومت قرار دارند قابلیت هدایت دارند، خداوند آنان را هدایت کند و اگر در مسیر ظلم قرار گرفته‌اند، زمینه بازگشت آنان را فراهم سازد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک در پایان خطبه‌های خود برای سربلندی ملت ایران، موفقیت مسئولانی که برای مردم دلسوزانه تلاش می‌کنند و رفع آفات و مشکلات از جامعه دعا کرد.