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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تصادف وانت و پژو در محور پاتاوه-دهدشت ۲ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

تصادف وانت و پژو در محور پاتاوه-دهدشت ۲ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

یاسوج- رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از فوت ۲ نفر و مصدومیت ۲ نفر در تصادف نیسان و پژو ۴۰۵ در محور پاتاوه ـ دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد اظهار کرد: ساعت ۱۳:۰۷ امروز گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه نیسان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور پاتاوه ـ دهدشت، محدوده گردنگاه، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: بلافاصله نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی کارشناسان اورژانس، ۲ نفر از سرنشینان پیش از رسیدن تکنسین‌های اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

غفار فرد تصریح کرد: این حادثه همچنین ۲ مصدوم برجا گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت منتقل شدند.

کد مطلب 6958215

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