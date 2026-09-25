تصادف وانت و پژو در محور پاتاوه-دهدشت ۲ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد اظهار کرد: ساعت ۱۳:۰۷ امروز گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه نیسان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور پاتاوه ـ دهدشت، محدوده گردنگاه، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: بلافاصله نزدیکترین کدهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: بر اساس بررسی کارشناسان اورژانس، ۲ نفر از سرنشینان پیش از رسیدن تکنسینهای اورژانس جان خود را از دست داده بودند.
غفار فرد تصریح کرد: این حادثه همچنین ۲ مصدوم برجا گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت منتقل شدند.
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