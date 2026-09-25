به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر جمعه در جمع خبرنگاران در هرمزگان، ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده استان، اظهار کرد: در تمام مسیر بازدید از بندرعباس تا پل شهید مؤیدی (گچین)، همچنین محورهای شرق و غرب استان و مسیرهای رودان و میناب، شاهد تلاش و همراهی مجموعههای مختلف برای بازسازی زیرساختها بودیم.
وی افزود: آنچه در این مدت اتفاق افتاد، جز با غیرت، همت، همبستگی و همافزایی مردم، راهسازان، راهداران و بخش خصوصی امکانپذیر نبود و مهندسان و کارگران با وجود مشکلات مالی و اعتباری پای کار ایستادند تا این پلها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ۸ پل از مجموع ۱۱ پل آسیبدیده، بیان کرد: در کنار بازسازی پلها، مسیرهای جایگزین نیز بلافاصله فعال شدند و ساخت و بازسازی پلها در کمتر از دو ماه به سرانجام رسید.
بازسازی پلهای آسیبدیده نیازمند دانش مهندسی دقیقتری است
صادق با بیان اینکه زیرساختهای هرمزگان در جریان حملات مورد هدف قرار گرفتند، گفت: این پلها پیش از این محل تردد مردم بودند، اما زیرساختها مورد هدف قرار گرفتند و برای دشمن تفاوتی میان پل و تونل وجود نداشت.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم ساخت یک پل از ابتدا با بازسازی پلی که یک یا چند دهانه آن مورد آسیب قرار گرفته، کاملاً متفاوت است و بازسازی چنین سازههایی به دانش مهندسی دقیقتری نیاز دارد.
صادق این اقدامات را برگ زرین دیگری در دانش مهندسی کشور دانست و گفت: این تجربه در هفته دفاع مقدس یادآور دانش مهندسی رزمندگان و مهندسان کشور در دوران دفاع مقدس است که با اجرای طرحهایی مانند احداث پلهای شناور بر رودخانههای اروند و کارون، مسیر دفاع را فراهم کردند.
تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت دولت چهاردهم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم برای توسعه هرمزگان اظهار کرد: در دولت وفاق، رئیسجمهور تأکید ویژهای بر اولویتبندی و تکمیل پروژههای ناتمام دارد و قرار نیست پروژههای جدیدی کلنگزنی شود در حالی که طرحهای قبلی همچنان نیمهتمام باقی ماندهاند.
وی افزود: برنامهریزیهای مناسبی از گذشته برای ارتقای کیفیت و توسعه استان هرمزگان انجام شده و این برنامهها با توجه به شرایط جدید دنبال خواهد شد.
صادق با اشاره به موقعیت هرمزگان در جریان جنگ اخیر گفت: این استان در خط مقدم جنگ و در جبهه دریایی قرار داشت؛ خلیج فارس، تنگه هرمز و بنادر جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور از مهمترین نقاط این جبهه بودند.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده، تغییراتی در حوزه لجستیک و لجستیک پشتیبان بنادر و همچنین نحوه تعاملات در مرزهای شرقی، شمالی و غربی کشور دنبال خواهد شد.
ارتقای کیفیت حملونقل بار و مسافر در بنادر
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات در حوزه حملونقل بار و مسافر و همچنین افزایش کیفیت فعالیت بنادر در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با عبور از شرایط جنگی، بتوانیم در کنار بازسازیهای انجامشده، توسعه کشور را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.
تحویل پروژههای مسکن با پیشرفت بالای ۸۰ درصد تا پایان سال
صادق همچنین از برنامه دولت برای تکمیل پروژههای مسکن خبر داد و گفت: در حوزه مسکن نیز همپای راه، ریل و بندر در حال فعالیت هستیم و تلاش میکنیم پروژههای ناتمام و نیمهتمامی که از دولتهای گذشته به دولت چهاردهم رسیده است، تکمیل شود.
وی افزود: یکی از تعهدات ما تکمیل واحدهای مسکونی وعدهدادهشده است که در مجموع ۸۵۰ هزار واحد به تفکیک استانها در این برنامه قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامهریزی برای آمادهسازی واقعی زمین و واگذاری آن در چارچوب قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: هدف این است که در مناطقی که امکان واگذاری زمین وجود دارد، این اقدام انجام شود.
صادق خاطرنشان کرد: برنامهریزی ما این است که تا پایان سال، پروژههای مسکونی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، به تفکیک استانها تکمیل و به مردم تحویل داده شود.
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