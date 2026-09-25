عملکرد شنا در ناگویا؛ ۳ فینال و ثبت ۶ رکورد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده شنای ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز در حالی بسته شد که در این دوره بازی ها نمایندگان ایران با سه حضور در فینال، یک مقام ششمی، دو مقام هفتمی و شش رکورد ملی حضوری قابل توجه داشتند.



در بخش انفرادی، هومر عباسی در فینال ۵۰ متر کرال پشت با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت. عباسی در جریان این دوره از مسابقات دو بار رکورد ملی این ماده را جابه‌جا کرد.



امیر مطاعی نیز پیش از حضور در فینال ۵۰ متر قورباغه، در فینال ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱:۰۰.۵۷ در جایگاه هفتم قرار گرفت و در این ماده دو بار رکورد ملی را شکست.



تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز با ترکیب هومر عباسی در کرال پشت، امیر مطاعی در قورباغه، محمد قاسمی در پروانه و سامیار عبدلی در کرال سینه، در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ رکورد ملی این ماده را بهبود داد.



در مجموع، شش رکورد ملی در جریان رقابت‌های شنای ایران در آیچی–ناگویا به ثبت رسید؛ هومر عباسی دو بار در ۵۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی دو بار در ۱۰۰ متر قورباغه و یک بار در ۵۰ متر قورباغه رکوردشکنی کردند و تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز یک رکورد ملی به ثبت رساند.



شنای ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، پس از ۱۶ سال بار دیگر حضور در فینال‌های انفرادی را تجربه کرد و با سه حضور در فینال، دو مقام هفتمی، یک مقام ششمی و شش رکورد ملی با عملکردی خوب و امیدوارکننده به کار خود در ناگویا پایان داد.