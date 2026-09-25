بهترین راه بزرگداشت دفاع مقدس ساختن ایرانی آبادتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود شیخ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نیمروز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: رزمندگان دوران دفاع مقدس با وجود برخورداری از امکانات محدود، با تکیه بر ایمان و اراده در برابر متجاوزان ایستادگی کردند و حماسه‌ای ماندگار از مقاومت و ایثار آفریدند.

امام جمعه موقت نیمروز افزود: پیام دفاع مقدس، عبور از موانع و سختی‌ها با توکل بر خدا و اراده‌ای قوی است و این آموزه باید چراغ راه نسل‌های امروز و آینده باشد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را تجدید عهد با دانایی، اخلاق و امید دانست و گفت: حمایت از معلمان، اساتید و دانش‌پژوهان برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان، وظیفه‌ای همگانی است.

تأکید بر علم، هویت ملی و خدمت به مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت توجه نسل جوان به علم، تقوا، اخلاق، تفکر و ابتکار تأکید کرد و افزود: پاسداری از هویت ملی، زبان مادری و پرچم نظام اسلامی نیز باید مورد توجه دانش‌آموزان و دانشجویان قرار گیرد.

وی در ادامه با گرامیداشت روز سرباز، از جوانانی که آسایش خود را برای تأمین امنیت کشور فدا می‌کنند تجلیل کرد و گفت: دوران سربازی فرصتی برای تمرین صبر، نظم و مسئولیت‌پذیری است و باید از سربازان و خانواده‌های صبور آنان قدردانی کرد.

امام جمعه موقت نیمروز همچنین با گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان و یاد و خاطره شهدای فرمانده دفاع مقدس و شهید سید حسن نصرالله، بر زنده نگه داشتن یاد و سیره شهدا تأکید کرد.

حضور شبانه مردم در خیابان ها مسئولیت مدیران را سنگین تر می کند

وی روز آتش‌نشانی و ایمنی را نیز به آتش‌نشانان تبریک گفت و افزود: آتش‌نشانان با به خطر انداختن جان خود برای نجات دیگران، جلوه‌ای از انسانیت و ایثار را به نمایش می‌گذارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، اظهار کرد: ملت ایران باید در برابر خدعه‌های استکبار هوشیار باشد و اجازه ندهد انسجام ملی آسیب ببیند.

وی همچنین از حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های مختلف اجتماعی در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: این حضور و همراهی مردم، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند و مسئولان باید مردم را ولی‌نعمت خود بدانند و تمام توانشان را برای رفع دغدغه‌ها و مشکلات آنان به کار گیرند.