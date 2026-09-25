امام جمعه موقت زابل: امنیت سیستان و بلوچستان نیازمند تدبیر ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید قاسم هاشمی امین در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، رحلت آیتالله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از این مرجع فقید بهعنوان عالمی متقی، اهل عمل و دانش یاد کرد.
امام جمعه موقت زابل با اشاره به جایگاه علما در جامعه اسلامی اظهار کرد: علما استوانههای دین، پایههای شریعت و نگاهبانان دین و اعتقادات مردم هستند و رحلت یک عالم میتواند خلأیی در جامعه ایجاد کند که جبران آن آسان نیست.
وی در بخش دیگری از خطبه با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: انتظار مردم از مسئولان این است که در عرصه بینالمللی با قدرت و صلابت از منافع و عزت ملت ایران دفاع کنند.
هاشمی امین با بیان اینکه مردم پشتوانه مسئولان هستند، افزود: مردم ایران در سالهای گذشته هزینهها و سختیهای فراوانی را تحمل کردهاند و مسئولان نیز باید با حفظ اقتدار، از منافع کشور دفاع کنند.
وی بر ضرورت توجه به نقش تربیتی مدارس و مراکز علمی نیز تأکید کرد و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان و استادان گفت: دانشآموزان و دانشجویان امانتهایی هستند که در اختیار نظام آموزشی و تربیتی قرار گرفتهاند.
امام جمعه موقت زابل ادامه داد: کار معلم و استاد تنها حضور در محیط آموزشی و انجام وظایف اداری نیست، بلکه آنان در شکلگیری شخصیت و آینده نسل جوان نقش دارند و دانشآموزان علاوه بر گفتار، از رفتار و شخصیت معلمان خود نیز الگو میگیرند.
ضرورت استفاده درست از آموزش و مراکز علمی برای تربیت نسل آینده
هاشمی امین با تأکید بر اهمیت تربیت در محیطهای آموزشی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت آموزش و پرورش و مراکز علمی برای تربیت صحیح نسل آینده بهدرستی استفاده شود.
وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تداوم فضای دلسوزانه و همراه با محبت در مدارس، خواستار استمرار آموزش و کاهش شرایطی شد که موجب تعطیلی مراکز آموزشی شود.
امام جمعه موقت زابل در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای سیستان و بلوچستان، رزمندگان و ایثارگران را گرامی داشت و اظهار کرد: اگرچه جنگ هشت ساله در سال ۱۳۶۷ به پایان رسید، اما فرهنگ ایثار، مقاومت و تجربیات آن دوران همچنان برای کشور ارزشمند است.
وی با اشاره به نقش فرماندهان و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس تربیت شدند، افزود: بسیاری از این نیروها بعدها در عرصههای مختلف دفاع از کشور نقشآفرینی کردند.
هاشمی امین همچنین یاد سردار شهید حاج قاسم میرحسینی، قائممقام لشکر ۴۱ ثارالله، و دیگر شهدای استان را گرامی داشت و از رشادتهای آنان در دوران دفاع مقدس و حوادث سالهای اخیر یاد کرد.
مسئله امنیت سیستان و بلوچستان در سطح ملی بررسی شود
وی در بخش دیگری از خطبه با اشاره به استمرار حوادث امنیتی در سیستان و بلوچستان گفت: این استان پس از پایان جنگ تحمیلی نیز در مقاطع مختلف با مسائل امنیتی و شهادت نیروهای مدافع امنیت مواجه بوده است.
امام جمعه موقت زابل تصریح کرد: مسئله ناامنی در سیستان و بلوچستان نباید صرفاً یک مسئله محلی، منطقهای یا استانی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان یک مسئله ملی و از موضوعات اساسی کشور مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی امین با اشاره به شهادت اخیر سردار ظریفی و نیروهای مدافع امنیت در جریان مأموریتهای پاکسازی مناطق، بر ضرورت توجه جدیتر به شرایط امنیتی استان تأکید کرد و گفت: نیروهای مدافع امنیت، از فرمانده تا سرباز، برای کشور ارزشمند هستند و حفظ جان آنان و تأمین امنیت منطقه باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین خواستار بررسی منشأ تأمین تجهیزات و پشتیبانی گروههای مسلح و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با عوامل ناامنی شد.
امام جمعه موقت زابل با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی، توجه جدیتر مسئولان ملی به وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان را خواستار شد و افزود: مردم استان نباید هر هفته و هر ماه شاهد شهادت فرزندان این مرز و بوم باشند.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت منطقه، بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از این نیروها تأکید کرد.
هاشمی امین در پایان خطبه با گرامیداشت چهارم مهرماه، سالروز رحلت آیتالله بیانی، امام جمعه فقید و اسبق زابل، از خدمات چندینساله وی در منطقه سیستان یاد کرد و گفت: آیتالله بیانی حدود ۲۲ سال مسئولیت امامت جمعه زابل را بر عهده داشت و در دوران دفاع مقدس نیز در حمایت از جبههها فعالیت میکرد.
وی افزود: آیتالله بیانی علاوه بر پشتیبانی از جبههها، فرزند خود را نیز در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرد و در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و تأسیس حوزه علمیه نیز خدماتی در منطقه داشت.
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