به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد کزبری» عضو هیأت مذاکره کننده سوری در سخنانی از وابستگی ائتلاف معارضان سوری به دستوارات صادره از سوی رژیم سعودی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: هیأت سوری تاکنون هیچ لیستی از اسامی گروه های مخالفی که در نشست ژنو مشارکت دارند، دریافت نکرده است.

این عضو هیأت مذاکره کننده سوری در ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد این ریاض است که تعیین می کند کدامیک از گروه های معارض سوری در مذاکرات ژنو شرکت کنند.

کزبری در ادامه اظهارات خود با اشاره به برخی پیش شرط های مطرح شده از سوی ائتلاف موسوم به معارضان سوری، اظهار داشت: دولت دمشق تحت هیچ شرایطی زیر بار پیش شرط های مطرح شده نخواهد رفت.

وی همچنین با اشاره به ادامه اقدامات تروریستی گروه های تکفیری علیه مردم سوریه، تصریح کرد: قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که در راستای مبارزه با تروریسم صادر شده تنها در حد حرف باقی مانده و عملی نشده اند.

گفتنی است، مذاکرات صلح سوریه از روز دوشنبه هفته جاری به صورت غیرمستقیم میان دولت سوریه و مخالفان آغاز شده است.