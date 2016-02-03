۳۷ پروژه شهرستان میامی همزمان با دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح چهارشنبه با حضور در شهرستان میامی ابتدا با حضور در گلزار شهدای این شهر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا ضمن تاکید بر اینکه شهدا حق بزرگی برگردن همه دارند، اظهار داشت: شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند و باید در مقابل ایشان رو سفید باشیم.

وی اعتقاد به خدا را مهمترین شاخصه جوانان ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: نمونه بارز آن در هشت سال دفاع مقدس به وضوح دیده می شود.

کلنگ احداث حسینیه شهداء گمنام میامی به زمین زده شد

حضور در محل گلزار شهدای گمنام میامی دومین برنامه استاندار سمنان در این شهرستان بود.

عضوشورای شهرمیامی در این مراسم خواستار کمک مالی برای بازسازی این محل و بهسازی راه ارتباطی به محل حرم شهدا گمنام شد و تصریح کرد: این منطقه به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی شاهد حضور قابل توجهی از جوانان و خانواده ها است و می طلبد تا توجه ویژه ای به آن شود.

سیدحسن موسوی با ابراز تاسف از اینکه کمبود اعتبارات لازم مراحل تکمیل حرم شهدای گمنام میامی را با مشکل مواجه کرده است، افزود: برای انجام آئین های مذهبی و ملی در این محل، شایسته دیدیم تا حسینیه ای در خور شان و منزلت شهیدان والامقام احداث شود.

وی مساحت این حسینیه را ۲۵۰ مترمربع ذکر کرد و افزود: برای این پروژه بیش از ۱۵۰میلیون تومان اعتبار نیاز است که توجه مسئولان استانی را می طلبد.

ضرورت استفاده از فرصت پسابرجام برای سرعت در ارائه خدمت

اما استاندار سمنان امروز میهمان شورای اداری شهرستان میامی نیز بود، وی با یادآوری اینکه ۷۴ روز از حضورش در استان می گذرد و این سومین سفری است که به میامی داشته، افزود: امروز ۳۷ پروژه شهرستان در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم شایسته خدمت افتتاح شد.

محمدرضا خباز همچنین با تاکید بر اینکه باید از فرصت پسابرجام برای سرعت در ارائه خدمت به مردم استفاده شود، تصریح کرد: از پتانسیل های فرهنگی و تاریخی میامی برای جذب گردشگر و سرمایه استفاده کنید و اماکن تاریخی همچون کاروانسرای شاه عباسی شهر با رعایت اصول میراث فرهنگی و قانون به بخش خصوصی واگذار شود.

وی همچنین با یادآوری کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در کشور گفت: متاسفانه قنوات ما رو به خشک شدن است و این موضوع باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد اما در این بین شهرستان میامی وضعیت مناسب تری در بین دیگر شهرستانها استان دارد.

مسئولان اولویت های میامی را نیاز سنجی کنند

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به بازدید خود از گلزار شهدای گمنام میامی، خاطرنشان کرد: هزینه قیر جاده ارتباط این مکان مقدس تامین خواهد شد و امیدواریم با کمک مردم بتوانیم حسینیه ای در خور شان و منزلت شهدای عزیز در آن محل احداث کنیم.

خباز رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان شهرستان میامی را نیز در اولویت برنامه های دولت دانست و تصریح کرد: مسئولان مربوطه اولویت ها را نیاز سنجی کرده و نسبت به رفع دغدغه های مردم تلاش کنند.

وی اشاره ای نیز به محورهای مواصلاتی میامی و فرارسیدن ایام نوروز و آغاز مسافرت های این ایام داشت و گفت: عبور جاده ترانزیتی تهران – مشهد از این شهرستان و تردد قابل توجه وسایل نقلیه سنگین و سبک می طلبد تا برای رفع مناطق حادثه خیز تسریع شود.

اهتمام ویژه مسئولان در رفع مشکلات مردم

استاندار سمنان همچنین با تاکید بر اینکه بعد از واجبات دینی هیچ فضیلتی بالاتر از رفع مشکلات مردم نیست، از مسئولان خواست تا فرصت خدمت به مردم را غنیمت شمرده و برای رفع مشکلات ایشان تلاش کنند.

خباز پیروزی انقلاب اسلامی را از جمله نعمات بیکران خداوند بر ملت بزرگ ایران دانست و تصریح کرد: خداوند متعال از بین رفتن دستگاه ظلم و جور ستمشاهی و ایجاد امنیت و آرامش را با رهبری امام راحل و همراهی مردم به ما هدیه کرد و باید قدر این نعمت را دانست.

وی پیروزی دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای به پشتوانه مردم و راهنمایی و تدبیر رهبر معظم انقلاب را نیز نعمتی دیگر از جانب خداوند متعال دانست و گفت: باید قدر انقلاب اسلامی را بدانیم و با خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان قدردان نعمت های انقلاب باشیم.

گازرسانی به ۱۹ روستای شهرستان میامی

فرماندار میامی نیز در این جلسه با اشاره به پروژه های افتتاحی شهرستان، گفت: در حوزه برق نصب ۷۸دستگاه کنتور هوشمند با سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتبار، تامین روشنایی معابر بلوار مهارت با ۸۲۲ میلیون ریال اعتبار و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستای جودانه با ۱۷۰میلیون ریال اعتبار از جمله پروژه های قابل افتتاح است.

احمد قاضی، اصلاح شبکه فشارضعیف هوایی روستایی هونستان با ۱۶۰میلیون ریال اعتبار و بهسازی شبکه فشارضعیف هوایی خیابان شهید نوروز پور میامی ۱۰۰میلیون ریال را از دیگر پروژه ها دانست و گفت: در سفر اخیر استاندار سمنان ۱۷مصوبه داشتیم که به غیر از سه مورد همه اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه گازرسانی به ۱۹ روستای شهرستان میامی در حال اجرا است، افزود: برای این پروژه ها ۲۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد که با اجرای آن ۹۵ درصد روستاهای شهرستان از نعمت گازر سراسری بهره مند می شوند.

بهره برداری ۳۰ روستای میامی از شبکه های دیجیتال صدا و سیما

مقام عالی دولت در شهرستان میامی گفت: ۳۰ روستای شهرستان در طول یک سال و نیم گذشته از برنامه های صدا و سیما به صورت دیجیتالی بهره برداری می کنند.

قاضی در خصوص جذب بخش خصوصی نیز گفت: تنها استخر میامی و همچنین مجتمع پرورش پنج هزار راس دام در منطقه کالپوش به بخش خصوصی واگذار شده که در بحث کارآفرینی نقش بسیار مهم داشته است.

وی بهسازی جاده میامی – جیلان، بهسازی ورودی شهر میامی و ایجاد ایستگاه راه آهن را مهمترین نیازهای امروز این شهرستان دانست و اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در رفع مشکلات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اهتمام ویژه ای دارد.

۳۷ پروژه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درحوزه های آب، برق، گاز، کشاورزی، منابع طبیعی، هواشناسی و بنیاد مسکن با حضور استاندار سمنان به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.