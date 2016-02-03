بویه موج نگار در آب های جزیره کیش نصب و راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرمونسان ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی اولین بویه موج نگار بیان داشت: بویه موج نگار به وزن ۷۰۰ کیلوگرم و ارزش تقریبی سه میلیارد ریال به دست متخصصان داخلی کشورمان طراحی و ساخته شد که با استفاده از یک لنگر ۱۵۰۰کیلویی برای بهره برداری در آبهای عمیق جزیره کیش مستقر شده است.

وی افزود: اطلاعات ثبت شده توسط بویه موج نگار به دلیل قابلیت ارائه خدمات هواشناسی و شرایط امواج، کاربرد زیادی در حفظ ایمنی شناورهای کوچک و بزرگ، حفظ جان ماهیگیران و مسافران، جانوران دریایی، طراحی بهتر بنادر، سازه های ساحلی، دریایی همچنین سکوهای نفتی و بررسی های مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و گروه های تجسس و نجات دارد.

مونسان تصریح کرد: در این بویه از سلولهای خورشیدی و باطری های شارژ پذیر استفاده شده همچنین این بویه شامل تجهیزات جانبی مانند چراغ دریایی، باز تابنده رادار و دکل نصب سنسورهای هواشناسی است که در صورت فعالیت طولانی مدت قابلیت پیش بینی وضعیت امواج دریا را نیز دارند.

ایران دارای ۱۱دستگاه بویه موج نگار وجود است که از این تعداد هشت دستگاه ساخت داخل کشور و سه دستگاه ساخت خارج از کشور است و در حال حاضر در سواحل بنادر چابهار، عسلویه، جزیره قشم، بنادرانزلی، نوشهر و امیرآباد نصب شده و ارگان های دریایی جزیره کیش نیز از این پس با نصب بویه موج نگار از خدمات این دستگاه بهره مند می شوند.