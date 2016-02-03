بخش صنعت ناجی برون رفت از رکود است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو ظهر امروز چهارشنبه در بیست و ششمین اجلاسیه روسا و دبیران خانه های صنعت و معدن سراسر کشور در سالن جلسات هتل پارس اهواز اظهار کرد: مشکل اساسی کشور به ویژه در دهه ۹۰ رکود و نوع مشکلی که با آن در اشتغال مواجه هستیم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

وی افزود: بخشی که بیشترین امید ما به آن است تا بتواند کشور را از وضعیتی که در آن قرار دارد رها و برون رفتی از بحران رکود ایجاد کند، بخش صنعت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: بخش صنعت در این زمینه در اولویت نخست است و بیشترین ارتباطات را دارد زیرا وقتی در صنعت، سرمایه گذاری کنیم بخش های مختلف با آن در ارتباط هستند.

لزوم مدیریت متغیرهای اقتصادی و سیاسی

نیکو با بیان اینکه بخش صنعت با وجود توانمندی ها، مختصاتی در حوزه ورودی و خروجی از دیدگاه سیستماتیک دارد و عوامل زیادی با آن درگیر هستند، ادامه داد: متغیرها متعددی در صنعت مؤثر است که برخی از آنها در اختیار دولت است و برخی دیگر ملی و در اختیار دولت نیست و بین المللی است که باید آنها را مدیریت کرد.

وی عنوان کرد: گفته های بخش خصوصی باید توسط خانه صنعت و معدن به مطالبات تبدیل شود چون مطالبات کانالیزه و پایدار هستند در حالی که خواسته ها، متغیر هستند و وظیفه دولت، شنیدن مطالبات بخش خصوصی و انتقال و حل آنها طبق اختیارات خود است و مسائل خارج از اختیارات را به سطح ملی و دولت منعکس می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی استان به روسیه از طریق مرز هوایی گفت: دزفول مناسب ترین مرز برای صادرات کالا به روسیه است و مدیریت عالی استان و همه زیرمجموعه های تماما از آن حمایت می کنند و خوزستان به عنوان استانی که از نظر اقتصادی در اقتصاد ملی جایگاه ویژه ای دارد از این ظرفیت برای کشور و خود استفاده می کند.

۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری در خوزستان

نیکو بیان کرد: ۲۰۹ فرصت سرمایه گذاری در خوزستان در هشت بخش در قالب یک هزار و 380 هزار میلیارد ریال در حوزه های مختلف نظیر انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، حمل و نقل و گردشگری شناسایی شده که در همایش سرمایه گذاری در کیش به سرمایه گذاران معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان، دبیرخانه ای دائمی برای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده است، افزود: با توجه به آرامش حاکم بر بازارهای طلا، ارز و بورس کشور به عنوان دماسنج اقتصادی، سرمایه های کشور آماده ورود به بخش صنعت هستند و باید از سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان یادآور شد: ۱۲ درصد ارزش افزوده صنایع فلزی کشور در خوزستان است و استان رتبه دوم در صنایع فلزی را در اختیار دارد و چون ظرفیت ها متنوع و ناهمگن است باید آمایش صنعتی را در سرمایه گذاری داخلی و خارجی رعایت کنیم.

نیکو اضافه کرد: این کار را در خوزستان انجام و استان را به ۹ پهنه تقسیم کردیم تا سرمایه گذار به سهولت کار خود را انجام دهد. در حقیقت پهنه سرمایه گذاری را در حوزه صنعت در خوزستان مشخص کردیم.