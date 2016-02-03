به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور برای روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم و بیستم بهمن‌ماه به شرح ذیل ارائه کرد.

استان‌های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

هدایت آب های حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام یخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذی

پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارات جوندگان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در انبارهای سیب زمینی و پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبور داری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

حفوظ نمودن ساقه نهال های جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش

هدایت آب های حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام یخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذی

مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

كاربرد ضديخ در ماشين آلات و نگهداري آنها در جايگاه محفوظ، تخليه تانكرهاي سم پاش و پوشاندن موتور آنها به وسیله نايلون و جمع آوري رايزرهاي آبياري و پمپ هاي آنها

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

بسته بودن دریچه‌های هوا، کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب در گلخانه‌ها

ضرورت بستن دریچه‌های انبارهای میوه مرکبات، با توجه به کاهش دما و احتمال بروز دمای زیر صفر

جداسازی میوه های سالم از ناسالم در مرکبات به منظور کاهش خسارت بیماریهای قارچی

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا و سبزیجات

برداشت از مزارع شبدر و انواع سبزیجات

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

آماده سازی اراضی شالیزاری

شخم زمستانه اراضی شالیزاری با استفاده از رواناب های موجود

دام داری:

خودداری از رها سازی دام ها در اوایل صبح به دلیل یخبندان صبحگاهی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

عدم چرای گوسفندان در صبح زود، به هنگام یخ‌ردگی علوفه و چرای آنان بعد از باز شدن یخ‌ها جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های گوارشی

زنبورداری:

بازدید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

جلو گیری از ورود آب گل آلود به داخل استخر در پرورش ماهی گرم آبی مخصوصا استخر های زیر یک هکتار

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

استان گلستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

احداث و ترمیم تشتک در سایه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک در باغات دیم

ایجاد زهکش در نهالستان ها به منظور جلوگیری و خفگی ریشه نهال های مثمر و غیر مثمر

استفاده از کود مرغی بر روی پشته های سیب زمینی بعد از بارندگی روزهای آتی به منظور افزایش بهره وری

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم و جو و کلزا

کشاورزان مناطق شمالی که قصد کشت اول آفتابگردان را در سال جاری دارند جهت افزایش نفوذ بارش های جوی نسبت به شخم با گاو آهن جیزل اقدام نمایند.

استفاده از سیلاب ها و بارش های فصلی جهت آبشویی و کاهش شوری خاک های قلیایی با استفاده از راهنمائی های کارشناسان

خرد کردن بقایای پنبه جهت کمک به اصلاح بافت خاک و ذخیره بارش ها ی زمستانه

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

استقرار کلنی های زنبور عسل به ازای هر هکتار دو عدد کندو در مزارع کلزا باتوجه به شروع گلدهی

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای تهران، کرج، قم، قزوین، بوئین زهرا، سمنان، ساوه و گرمسار

هدایت آب های حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام یخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذی

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است تا قبل از شروع بارش ها در روز یکشنبه

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع بلافاصله بعد از بارندگی

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای کاشان، نائین، عقدا، بافق، یزد، مهریز و ملبس، میبد

دو پوشه کردن استخر یا منبع آب گلخانه ها جهت جلوگیری از آبیاری با آب سرد و ورود شوک به بوته ها

استفاده از کود های دامی در باغات پسته

هدایت آب های حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام یخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذی

زراعی:

حفاظت از ریشه نهال ها درمقابل باد در مناطق مرکزی وشرق استان هنگام انتقال نهال

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا و زعفران

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است تا قبل از شروع بارش ها در روز یکشنبه در استان اصفهان

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع بلافاصله بعد از بارندگی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، اسفراین، سرخس، سبزوار و گناباد

عدم هرس و عمليات سم پاشي در باغات

استفاده از يخ آب زمستانه براي باغات و زراعت جهت تامين رطوبت و كنترل آفات خاكزي

تهويه و تنظيم دماي انبارهاي سيب زميني و پياز و جداسازي غده هاي ناسالم

انتقال عدلهاي توليد شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني به انبار هاي مسقف

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

آماده نمودن شرايط مناسب جهت دام هاي تازه متولد شده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

كاربرد ضديخ در ماشين آلات و نگهداري آنها در جايگاه محفوظ، تخليه تانكرهاي سم پاش و پوشاندن موتور آنها به وسیله نايلون و جمع آوري رايزرهاي آبياري و پمپ هاي آنها

شیلات:

تغذيه با غذاي شناور در اواخر ظهر در استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای زاهدان، شهر بابک، سیرجان، فردوس، قائن، کرمان، گناباد، خاش

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

ایجاد تشتک دور درختان چهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان

سم پاشی با سموم توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار

انبارداری مناسب مرکبات و جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار

تغذیه درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک با توجه به اتمام فصل پاییز

کشت محصولات سیب زمینی طرح دو، گوجه، پیاز طرح دو، هنوانه در استان کرمان با توجه به بارندگی در هفته آینده

برداشت سیب زمینی، مرکبات و محصولات گلخانه ای در استان کرمان و انبارآنها با توجه به به بارندگی در هفته آینده

زراعی:

بر قراری زه کشی مناسب در مزارع تازه کشت شده جهت جلوگیری از خفگی بذور

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

ماشین آلات کشاورزی:

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای شیراز و فسا

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

زراعی:

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است تا قبل از شروع بارش ها در روز دوشنبه در استان فارس

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار در استان خوزستان

تغذیه باغات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

زراعی:

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است تا قبل از شروع بارش ها در روز یکشنبه در استان ایلام

خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش دما

مبارزه با سوسک قهوه ای، سیاه و مینوز در مزارع گندم در مناطق شمالی استان ایلام

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش محسوس دما در هفته آینده

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها