به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی در جلسه روز شنبه، ۱۷ مرداد ماه شورای معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورری در تشریح عملکرد معاونت امور باغبانی گفت: در ابتدای دولت، بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه بهرهمندی، تولید محصولات باغبانی کشور ۲۴.۷ میلیون تن بود که این رقم اکنون به ۲۶.۹ میلیون تن رسیده است.
وی، ضمن تاکید بر وجود مشکلات و محدودیتهای موجود در حوزه انرژی و آب گفت: پیشبینی ما این است که تولید محصولات باغبانی در سال ۱۴۰۵ به ۲۷.۶ میلیون تن برسد و برآوردهای استانی نیز از رشد حدود ۱۲ درصدی تولید در این بخش حکایت دارد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه توسعه تولید میوههای گرمسیری گفت: یکی از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی، توسعه محصولات گرمسیری بوده است. در ابتدای دولت حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت موز داشتیم که این میزان به حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است.
برومندی ادامه داد: تولید موز نیز از حدود ۲۳ هزار تن در ابتدای دولت به حدود ۳۶ هزار و ۱۰۰ تن رسیده و پیشبینی میکنیم این میزان در ادامه به حدود ۴۴ هزار تن افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به توسعه کشتهای گلخانهای گفت: طی این مدت، سطح گلخانههای کشور حدود ۶۰۰ هکتار افزایش یافته و تولید محصولات گلخانهای نیز از ۳.۲ میلیون تن به ۳.۹ میلیون تن رسیده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یکی از دستاوردهای مهم این بخش را بهبود تراز ارزی محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: صادرات محصولات و درآمد ارزی حاصل از محصولات باغبانی و گلخانهای از حدود ۲.۹ میلیارد دلار در ابتدای دولت به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.
برومندی با اشاره به توسعه همکاریهای بینالمللی در بخش باغبانی گفت: همکاریهای بینالمللی با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سایر مجموعههای مرتبط افزایش یافته و در محصولاتی مانند زعفران، پسته و خرما نیز توفیقات خوبی حاصل شده است.
وی افزود: پروژههای مشترکی با فائو در حوزه باغبانی اجرا شده و در برخی بخشها نیز پروندههای قدیمی و چندینساله تعیین تکلیف شده است که از جمله آن میتوان به موضوع چای اشاره کرد. در مجموع، روند تولید در این بخشها شتاب گرفته است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با قدردانی از حمایتهای وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تأمین انرژی تولیدکنندگان گفت: یکی از دغدغههای جدی تولیدکنندگان، موضوع انرژی و بهویژه تأمین گاز گلخانهها بود. اقدام انجامشده در هفته گذشته در ستاد انرژی دولت موجب شد نگرانی تولیدکنندگان در این زمینه کاهش یابد.
برومندی ادامه داد: پیش از این نگرانیهایی درباره کاهش سهم گاز گلخانهها در فصل پاییز مطرح شده بود، اما تصمیمات اخیر موجب شد تولیدکنندگان با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. این اقدام ارزشمند شایسته تقدیر است و قطعاً مورد توجه تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
نظر شما