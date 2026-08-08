به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به تداوم توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دست از دشمنی برنداشت و همواره تلاش کرد با طراحی توطئههای مختلف به اهداف خود دست پیدا کند، اما در این مسیر موفق نشد.
وی افزود: دشمن پس از ناکامی در توطئههای مختلف، شخصاً وارد میدان شد، اما پیوند عمیق میان امام و امت و حضور مردم در صحنه، اجازه عرض اندام به دشمن نداد.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: دشمن امروز تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در تنگه هرمز به پیروزی دست پیدا کند، اما پایداری ملت ایران، اتصال و پیوند مستحکم مردم با رهبر معظم انقلاب و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، اجازه تحقق این هدف را به دشمن نخواهد داد.
صنعتکاران با بیان اینکه همبستگی اجتماعی شکلگرفته در جامعه، بخشی از نتیجه تلاشهای رسانهای است، تصریح کرد: رسانهها با روایت صحیح و دقیق میدان، نقش مؤثری در آگاهیبخشی به مردم و هدایت کشور به سمت پیروزی داشتهاند.
وی ادامه داد: دشمن همه داشتههای نظامی، سیاسی و ظرفیتهای بینالمللی خود را به میدان آورد، اما به دلیل رشادت نیروهای مسلح، ایمان و حضور مردم و همچنین هدایت و رهبری، قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در پایان با تأکید بر جایگاه رسانه در تحولات امروز خاطرنشان کرد: رسانهها امروز بخشی از میدان مبارزه با قدرتهای استکباری هستند و خبرنگاران با روایتگری صحیح، دقیق و مسئولانه میتوانند در تقویت انسجام ملی و مقابله با جنگ روایتها نقشآفرینی کنند.
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