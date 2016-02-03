رویارویی با حزب الله؛ دغدغه ای آزار دهنده برای صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد در رابطه با جنگ احتمالی میان حزب الله و رژیم صهیونیستی گزارشی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش نگرانی جنگ احتمالی با حزب الله بر تمامی تحرکات مسئولان رژیم صهیونیستی سایه افکنده است. این از تحرکات اخیر مسئولان رژیم صهیونیستی به موازات مانورهای نظامی که در داخل اراضی اشغال متوقف نمی شود مشخص می شود.

در جدیدترین تحرک و محاسبات اسرائیلی ها در نبرد احتمالی با حزب الله، حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موشه یعلون وزیر جنگ و دیگر وزیران این رژیم در امور امنیتی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی است.

در این بازدید نتانیاهو به گزارش های گادی ایزنکوت رئیس ستاد ارتش این رژیم و آویو کوخاوی یکی از نظامیان ارشد درباره میزان آمادگی ارتش رژیم اسرائیل برای مقابله با سناریو جنگ با حزب الله و تلاشهای ایران برای گشودن جبهه دوم در جولان گوش فرا داد.

گزارش های «گادي ايزنكوت» رئیس ستاد مشترک ارتش و سرتیپ آفيف كوخافي فرماندار این منطقه در رابطه با آمادگی های ارتش برای مقابله با حزب الله و همچنین گشایش یک جبهه جدید در ارتفاعات جولان از سوی ایران را بررسی کرد.

در همین ارتباط، نظامیان تیپ الناحل مانوری انجام دادند که طی آن یک روستای لبنانی اشغال شد و در خیابان های شهر صفد به تمرین در این باره پرداختند. آنها در این تمرین بر روی پشت بام های برخی از منازل مستقر شده و در برخی از اماکن عمومی نیز موضع گرفتند. هدف از این اقدامات افزایش آمادگی برای جنگ احتمالی با حزب الله است.

از سوی دیگر سرتیپ طل کلمن فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در کنفرانس هوا فضا که از سوی انجمن فیشر روز گذشته در شهر هرتزلیا برگزار شده بود، اعلام کرد: کماکان نیروی هوایی مهم ترین عامل تامین اهداف دولت و نیروی بازدارنده محسوب می شود.ما برای جنگی گسترده طی ۱۲ ساعت آماده خواهیم شد و پس از گذشت ۲۴ ساعت آماده حمله به هزاران هدف هستیم. کلمن تصریح کرد: ما روزانه فعالیت های بسیار فشرده ای را انجام می دهیم.

وی عنوان کرد: نبرد میان جنگ ها(مفهوم یورش های هوایی رژیم صهیونیستی به برخی مناطق در دنیا مانند سوریه و سودان و دیگر مناطق) در واقع نبرد روزانه پنهانی است که نیروی هوایی انجام می دهد و هدف آن به تعویق انداختن جنگ آتی است.