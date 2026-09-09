برای حفظ تولید، آموزش نیروی انسانی نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، امروز در کنفرانس بینالمللی توسعه منابع انسانی با اشاره به ضرورت بازسازی ارتباط میان بنگاهها و نیروی انسانی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تابآوری بنگاهها ارتباط مستقیمی با تابآوری نیروی انسانی دارد و بدون توجه به این مؤلفه، نمیتوان انتظار داشت سازمانها در برابر بحرانها عملکرد مطلوبی داشته باشند.
وی با اشاره به آسیبهای گستردهای که زیرساختهای نیروی انسانی در شرایط جنگی و بحرانی متحمل میشوند، گفت: منابع انسانی را میتوان در چند سطح مورد بررسی قرار داد. در نخستین سطح، با نیروهایی مواجه هستیم که در نتیجه جنگ و شرایط فیزیکی ناشی از آن، آینده شغلیشان با آسیب جدی روبهرو شده است. وظیفه ما این است که با ایجاد اعتماد، بخشی از این آسیبها را جبران کنیم؛ هرچند متأسفانه این ارزش به دلیل برخی الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه، در حال کمرنگ شدن است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بر ضرورت ثبت و مستندسازی تجربههای موفق سازمانها تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی باید بیش از گذشته به مستندسازی تجربیات موفق توجه کنیم. حافظه سازمانی همچنان در بسیاری از مجموعهها به عنوان موضوعی غیرضروری یا حتی یک هزینه اضافی تلقی میشود، در حالی که میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و تحقق اهداف بنگاهها داشته باشد.
خرمی ادامه داد: یکی از نخستین حوزههایی که در زمان بروز بحران با محدودیت بودجه مواجه میشود، آموزش است و معمولاً فعالیتهای آموزشی نیز در زمره نخستین اقداماتی قرار میگیرد که متوقف میشوند. این در حالی است که توقف آموزش، به کاهش و فرسایش مهارتها منجر میشود؛ مسئلهای که در مسیر توسعه صنعتی کشور خسارتبار است. بنابراین باید موضوع آموزش نیروی انسانی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه «عدم قطعیت» یکی از واقعیتهای اساسی شرایط کنونی است، تصریح کرد: ما از آینده و مسیری که در پیش داریم اطلاع دقیقی نداریم و همین عدم قطعیت باید به عنوان یک واقعیت اساسی در سیاستگذاری مورد پذیرش قرار گیرد. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین اولویتها، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی است؛ چراکه در هر سازمان، افرادی وجود دارند که فارغ از عنوان و جایگاه رسمی خود، نیروهای کلیدی و اثرگذار محسوب میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، بازسازی رابطه میان رهبری سازمان و نیروی انسانی را از دیگر ضرورتهای شرایط بحرانی دانست و گفت: بسیاری از قواعد و مناسبات نانوشتهای که پیش از این در سازمانها وجود داشت، تحت تأثیر جنگ و بحران دچار تغییر یا از بین رفته است. از این رو لازم است این روابط و اصول، به شکل شفاف، مکتوب و نهادینه بازتعریف شوند.
خرمی با تأکید بر آسیبهایی که شرایط بحرانی به نیروی انسانی وارد کرده است، اظهار کرد: کشور درگیر شرایطی خاص و یک جنگ ملی است و تمامی نیروهای انسانی به درجات مختلف از این وضعیت آسیب دیدهاند. سیاستگذاران و بهویژه افراد اثرگذار در بخشهای مختلف باید توجه داشته باشند که سرمایه اصلی کشور تنها در داراییهای مادی خلاصه نمیشود، بلکه بخش مهمی از این سرمایه در توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی نهفته است. از این رو، بازسازی سرمایه انسانی ضرورتی جدی و متفاوت از گذشته است و باید با جدیت دنبال شود.
برنامه ملی پرورش ۵۰۰ مدیر در حال اجراست
همچنین در این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس دفتر معاون اول رئیسجمهوری، از اجرای برنامه ملی پرورش ۵۰۰ مدیر در دو سطح دولتی و حکمرانی بنگاهی خبر داد و گفت: بخش دولتی این طرح توسط مرکز مدیریت دولتی دنبال میشود و سازمان مدیریت صنعتی نیز در بخش حکمرانی بنگاهی آن فعالیت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه انتخاب، ارزیابی و انتصاب مدیران، از تدوین بستهای جامع با همکاری انجمنهای مدیریتی و اتحادیههای تخصصی کشور خبر داد. کیانی بختیاری همچنین با اشاره به درسآموختههای جنگ، بر ضرورت بهاشتراکگذاری تجربههای حکمرانی در شرایط پیچیده و حرکت بنگاهها به سمت ساختارهای چابک، هستههای مدیریتی کوچک و تفویض اختیار تأکید کرد.
رئیس دفتر معاون اول رئیسجمهوری، توجه به معیشت، شأن و حفظ نیروی انسانی در شرایط بحرانی را ضروری دانست و گفت: معماری سازمانی، بازتعریف فرایندها و ساماندهی نیروی انسانی باید با هدف چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارها دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به نسل جوان در برنامههای منابع انسانی تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع انسانی دیگر محدود به حوزههای سنتی نیست و باید از علوم مختلفی مانند داده، اقتصاد، حقوق، جامعهشناسی و روانشناسی بهره بگیرد. به گفته او، منابع انسانی مدرن باید از استخدام مبتنی بر رزومه و تصمیمگیری تجربی فاصله گرفته و به سمت استخدام مبتنی بر مهارت، تحلیل داده، توسعه استعدادها، یادگیری مستمر و مشارکت نوآورانه کارکنان حرکت کند.
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