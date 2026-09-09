سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، در حکمی آریامن قویدل را به سمت «سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید آن می‌رود با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز، در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن سازمان موفق باشید.

آریامن قویدل پیش از این به عنوان معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان فعالیت داشته است. وی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی بوده و سابقه سرپرستی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان را نیز در کارنامه خود دارد.

قویدل در حوزه ورزش نیز سابقه فعالیت دارد و داور جهانی فدراسیون جهانی کاراته، دارنده کمربند سیاه دان هفت فدراسیون کاراته کشور و سرپرست پیشین هیئت کاراته استان گیلان بوده است.

وی همچنین ریاست شورای داوران استان و مشاور عالی هیئت کاراته استان گیلان را در سوابق خود دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور همچنین در نامه‌ای خطاب به دکتر هادی مدبری لیفشاگرد، با اشاره به پایان دوره مسئولیت وی، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند او در مدت تصدی ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان قدردانی کرد.