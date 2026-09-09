پیگیری ویژه سازمان بازرسی برای بررسی حادثه تانکر بنزین در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه تصادف، واژگونی و آتش‌سوزی تانکر حامل بنزین در محور سنندج-همدان، با توجه به ابعاد و پیامدهای آن، در دستور کار ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستور بررسی فوری ابعاد مختلف آن را صادر کرد تا ضمن مشخص شدن علل و عوامل مؤثر در وقوع حادثه، نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در ادامه روند پیگیری‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تماس تلفنی با بازرس کل استان کردستان، در جریان آخرین وضعیت حادثه‌دیدگان و روند رسیدگی به وضعیت مجروحان قرار گرفت.

در این تماس، نحوه امدادرسانی به مصدومان، اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین روند بررسی‌های میدانی درباره ابعاد حادثه تشریح شد.

بازرس کل استان کردستان نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و روند بررسی‌های انجام شده در اختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار داد.

بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول

بر اساس دستور صادرشده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تیم تخصصی بازرسی با حضور در محل حادثه، بررسی همه‌جانبه ابعاد این سانحه را آغاز کرده است.

شناسایی علل و عوامل مؤثر در وقوع حادثه و بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول از جمله اداره راهداری، پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر مجموعه‌های مرتبط، از محورهای این بررسی اعلام شده است.

این تیم همچنین میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با چنین حوادثی و نحوه انجام وظایف قانونی آنان را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

تأکید بر صیانت از حقوق آسیب‌دیدگان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این تماس تلفنی بر ضرورت انجام بررسی‌های دقیق، مستند و بدون اغماض تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش جامع از نتایج بررسی‌ها و اقدامات صورت گرفته شد.

وی هدف از این بررسی‌ها را صرفاً شناسایی عوامل وقوع حادثه ندانست و بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و شناسایی کاستی‌ها و نقاط ضعف احتمالی تأکید کرد.

جهانگیر همچنین خواستار شناسایی نواقص موجود و ارائه راهکار برای رفع آنها شد تا زمینه پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده فراهم شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، برای مجروحان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.