به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شناسایی اماکن استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان‌های ورامین و پیشوا اظهار کرد: چهار مزرعه استخراج رمزارز با مجموع ۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و تجهیزات آنها جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: سه مورد از این مراکز با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شد و پس از دریافت اطلاعات، نیروهای مناطق برق ورامین و پیشوا با حضور در محل نسبت به کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز اقدام کردند.

وی ادامه داد: در یکی از کارگاه‌های تولیدی ورامین ۱۹ دستگاه، در یک مرکز دامپروری ۱۲ دستگاه و در یک گلخانه متروکه در شهرستان پیشوا ۳۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

محمودی گفت: همچنین در بازرسی از یک کارگاه متروکه در شهرستان ورامین، ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح استان تهران خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۸۰۸ دستگاه ماینر در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: توان مصرفی این دستگاه‌ها ۲ هزار و ۵۸۵ کیلووات، معادل مصرف برق ۴۰۴ انشعاب خانگی استاندارد بوده و با جمع‌آوری آنها از مصرف ۲۲ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۸۵۶ کیلووات ساعت انرژی جلوگیری شده است.

محمودی تصریح کرد: میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده معادل مصرف برق ماهانه ۶ هزار و ۲۰۴ خانواده در فصل گرم سال است.