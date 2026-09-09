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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

حجت‌الاسلام قمی: مردم نمی‌گذارند قیمت پایان جنگ، فروختن عزت ایران باشد

حجت‌الاسلام قمی: مردم نمی‌گذارند قیمت پایان جنگ، فروختن عزت ایران باشد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ملت امام حسین(ع)، نمی‌گذارد قیمت پایان جنگ، فروختن استقلال و عزت ایران باشد. برای مشورت با مردم هم باید شجاعت داشته باشید و در بین آن‌ها حاضر شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی به سخنان عجیب حسن روحانی درباره مشورت با مردم برای پایان جنگ واکنش نشان داد.

متن پست وی در ویراستی به شرح زیر است:

بله، جنگ باید پایان یابد؛ اما ملت امام حسین(ع)، نمی‌گذارد قیمت آن، فروختن استقلال و عزت ایران باشد. برای مشورت با مردم هم باید شجاعت داشته باشید و در بین آن‌ها حاضر شوید. این روزها، شهر به شهر از مردم مبعوث‌ شده، یک حرف را روشن و مکرر می‌شنوم: قدرت بزرگ، خداست؛ نه آمریکای جنایتکار. مقابل چنین مستکبری مقاومت می‌کنند نه مدیریت رابطه.

کد مطلب 6942603

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