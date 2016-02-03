ازتوپ جمع کنی در نوکمپ تا قهرمانی با بارسلونا و یکه تازی با بایرن

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی میل با انتشار تصاویری از اولین دوران حضور پپ در فوتبال در کسوت یک پسربچه توپ جمع کن، تا رسیدن به بالاترین قله های فوتبال چه در عرصه بازیگری و چه در سمت مربیگری، مصداق بارز محقق شدن رویا را به نمایش گذاشته است.

در اولین تصویر منتشر شده، گواردیولا در حالی که محو تماشای «تری ونه بلز» است در شادی قهرمانی بارسلونا شرکت می کند. در دهه های بعدی، خود این توپ جمع کن، هم به عنوان بازیکن بارسلونا جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر می برد و هم به عنوان مربی بارسلونا.

پپ گواردیولا در سمت چپ تصویر محو تماشای ونه بلز

شادی پیروزی بر سامپدوریا در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۱۹۹۲

گورادیولای ۲۱ ساله اولین جام لیگ قهرمانان تاریخ بارسا را بالای سر می برد

گواردیولا با گلی که وارد دروازه لهستان کرد، کمک کرد تا اسپانیا با پیروزی ۳ بر ۲ قهرمان المپیک ۱۹۹۲ بارسلون شود

پای صحبت های مربی افسانه ای بارسلونا، سر بابی رابسون در اکتبر ۱۹۹۶

رویارویی با کلارنس سیدورف در ال کلاسیکوی سال ۱۹۹۷ که بارسا ۳ بر ۲ برنده شد

در کنار ژوزه مورینیو در آوریل سال ۲۰۰۰ - کسی که بعدتر کمک مربی بارسلونا شد

گورادیولا پس از ترک بارسا در سپتامبر سال ۲۰۰۱ به تیم برشا در سری آ پیوست

رویارویی با لوییس فیگو در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن تیم رم در سال سال ۲۰۰۲

با مارسل دزایی در سال ۲۰۰۴ با پیراهن تیم الاهلی قطر

بازگشت به بارسلونا در سال ۲۰۰۶ برای هدایت تیم ب باشگاه

منصوب شدن به عنوان سرمربی تیم فوتبال بارسلونا به جای فرانک ریکارد در سال ۲۰۰۸

بحث و تبادل نظر با «تیتو ویلانوا»ی مرحوم

قهرمانی در جام حذفی اسپانیا در ماه مه ۲۰۰۹ پس از غلبه بر اتلتیک بیلبائو

قهرمانی با بارسا در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۰۹ پس از شکست من یونایتد

انتخاب به عنوان مربی سال جهان در سال ۲۰۱۰

شادی راهیابی به فینال لیگ قهرمانان اروپا پس از شکست رئال مادرید در سال ۲۰۱۱

بوسه بر جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در ۴۰ سالگی

پپ گواردیولا و ژوزه مورینیو این بار در کسوت مربیان بارسلونا و رئال مادرید

انتصاب به عنوان سرمربی بایرن در تابستان سال ۲۰۱۳

قهرمانی بوندس لیگا با بایرن مونیخ در فصل ۱۵-۲۰۱۴