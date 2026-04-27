هشدار مشاور استقلال به آرسنال؛ قهرمانی بدون ذهنیت برنده ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف، مشاور هلندی باشگاه استقلال که در ماههای اخیر کمتر در ارتباط با این باشگاه دیده شده و بیشتر بهعنوان کارشناس فوتبال در رسانههای اروپایی فعالیت میکند، در جدیدترین اظهارات خود شانس تیم فوتبال آرسنال برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را پایین ارزیابی کرده است.
سیدورف در گفتگو با برنامه اینترنتی «sportsagents» اظهار داشت: برای شکستن چرخه ناکامی در فوتبال، تنها یک راه وجود دارد و آن «بردن و قهرمان شدن» است و بدون کسب جام، هیچ تغییری در ذهنیت یک تیم ایجاد نمیشود.
سیدورف با تأکید بر نقش بازیکنان گفت: تیمهای بزرگ نیازمند بازیکنانی با شخصیت قوی و رهبران واقعی درون زمین هستند و این موضوع صرفاً به عملکرد سرمربی محدود نمیشود و بازیکنان نیز باید مسئولیت خود را در مسیر قهرمانی بپذیرند.
او در ادامه با اشاره به عملکرد آرسنال اظهار داشت: امیدوارم سرمربی این تیم در آمادهسازی مسابقات دچار اشتباه نشده باشد، چرا که برخی جملات و ذهنیتها میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر عملکرد تیم داشته باشد. آرسنال در سالهای اخیر نشان داده تیمی رقابتی بوده و حالا بخش مهمی از مسئولیت بر عهده بازیکنان برای ایجاد باور قهرمانی است.
سیدورف افزود: در دوران حضورم در آث میلان، برنامه آمادهسازی بدنی بهگونهای طراحی میشد که تیم در ماههای پایانی فصل مانند مارس، آوریل و می به اوج آمادگی برسد، حتی اگر شروع فصل با فشار و خستگی بیشتری همراه باشد.
او افزود: در میانه فصل نیز یک دوره آمادهسازی دوباره انجام میشد تا بازیکنان در مقطع حساس فصل به بهترین شرایط بدنی برسند؛ موضوعی که در بسیاری از تیمهای امروزی از جمله آرسنال کمتر دیده میشود.
سیدورف این مسئله را ترکیبی از آمادگی فیزیکی و ذهنی دانست و تأکید کرد: تیمهایی که به قهرمانی عادت دارند، برای رسیدن به اوج در زمان مناسب برنامهریزی دقیق دارند. او همچنین گفت: در سطح حرفهای و با استفاده از علم ورزش، امکان طراحی چنین برنامههایی وجود دارد، مشابه ورزشکاران المپیکی که برای یک اوج عملکرد چند ثانیهای سالها تمرین میکنند.
او در ادامه به فشردگی مسابقات در لیگ برتر انگلیس اشاره کرد اما تأکید داشت: مسئله اصلی فقط تعداد بازیها نیست، بلکه نحوه آمادهسازی تیم برای رسیدن به اوج در زمان تعیینکننده فصل اهمیت بیشتری دارد.
سیدورف در پایان خاطرنشان کرد: آرسنال در حال حاضر همه بازیکنان خود را در اختیار ندارد و از نظر شادابی و آمادگی بدنی نیز در مقایسه با تیمهایی مانند منچسترسیتی در برخی بازیها در سطح پایینتری قرار میگیرد؛ موضوعی که میتواند در رقابت قهرمانی تأثیرگذار باشد.
