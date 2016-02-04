ترامپ کروز را به تقلب در رای گیری آیووا متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقیب اصلی اش در این انتخابات را به تقلب در رای گیری ایالت آیووا متهم کرد.

در رای گیری محلی این ایالت، ترامپ در مقابل رقیبش تد کروز نامزد دیگر حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد. وی می گوید تیم تبلیغاتی کروز نامه هایی به منازل ساکنان این ایالت ارسال کرده است و از آنها خواسته اند که به کروز رای دهند.

همچنین کارکنان کمپین کروز به دروغگویی متهم شده اند چرا که به رای دهندگان گفته اند که بن کارسون در حمایت از کروز از رقابت کناره گرفته است.

ترامپ در صفحه شخصی خود در سایت توئیتر کروز را متقلب خطاب کرد و گفت: وی باید از انتخابات کناره گیری کند. تد کروز در رای گیری مقدماتی ایالت آیووا ۲۸ درصد آرا را کسب کرد و در حالیکه ترامپ تنها توانست ۲۴ درصد آرا را کسب کند.