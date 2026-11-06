به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره عبور یک نفتکش حامل گازوئیل روسیه از اقیانوس اطلس به مقصد آمریکا گفت که موضوع ممنوعیت واردات این محصول را بررسی خواهد کرد.

ترامپ با اشاره به قانونی که در سال ۲۰۲۲ واردات محصولات انرژی روسیه به آمریکا را ممنوع کرده است، اظهار داشت: «شاید قانونی را مطرح کرده‌اید که چندان مناسب نیست. البته این موضوع را بررسی خواهم کرد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آمریکا اخیراً برای تسهیل عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی مجوزی صادر کرده و احتمال ورود محموله‌هایی از این سوخت به خاک آمریکا نیز مطرح شده است.

در همین ارتباط، «میکی شریل»، فرماندار ایالت نیوجرسی، دوم نوامبر ۲۰۲۶ در نامه‌ای به مدیران بنادر و پایانه‌های نفتی این ایالت هشدار داد که از پذیرش نفتکش‌های حامل سوخت روسیه خودداری کنند.

وی با اشاره به ممنوعیت قانونی واردات محصولات انرژی روسیه تأکید کرد که شرکت‌ها و اشخاصی که در تخلیه یا واردات این محموله‌ها مشارکت کنند، ممکن است با مجازات‌های سنگین مدنی و کیفری مواجه شوند.

فرماندار نیوجرسی همچنین اعلام کرد که از تمامی اختیارات قانونی و نظارتی این ایالت برای جلوگیری از ورود سوخت روسیه به زیرساخت‌های بندری و تجاری نیوجرسی استفاده خواهد کرد.

مناقشه کنونی ریشه در تصمیم کنگره آمریکا در هشتم آوریل ۲۰۲۲ دارد. در پی آغاز جنگ اوکراین، کنگره با تصویب قانون موسوم به «پایان واردات نفت روسیه»، واردات محصولات انرژی روسیه، از جمله فرآورده‌های نفتی مشمول فصل ۲۷ نظام تعرفه‌ای آمریکا را ممنوع کرد که گازوئیل نیز در زمره این محصولات قرار دارد.

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا در نهم اکتبر ۲۰۲۶ و در چارچوب مجوز عمومی شماره ۱۳۵، محدودیت‌های تحریمی مربوط به فروش، انتقال، تخلیه و واردات گازوئیل روسیه را به‌طور موقت تسهیل کرد.

این تصمیم پس از توافق اعلام‌شده میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره عرضه بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا و جهان اتخاذ شد.