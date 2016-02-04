همایش «امنای امت» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش امنای امت پیش از ظهر پنج‌شنبه با حضور آیت الله العظمی نوری همدانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه و اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله حضرات آیات محمد یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات و جمعی دیگر اساتید حوزه و مسئولان در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

در ابتدای این همایش، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه ضمن تبریک دهه فجر، گفت: این همایش بر پایه تبیین جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری و پاسداشت ۱۴ نفر از نمایندگان فقید مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است.

در ادامه این همایش آیت الله العظمی حسین نوری همدانی با تبیین اهمیت تاریخی و سیاسی جایگاه ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه عالیترین منشور ارکان حکومت اسلامی است.

در بخش بعدی این همایش، رئیس مجلس خبرگان رهبری به تشریح اهمیت جایگاه و حساسیت عنصر نظارتی مجلس خبرگان پرداخت و گفت: این مجلس نباید در دست نااهلان، سیاسی کار‌ها و افراد از کار افتاده باشد.

در پایان این همایش نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن پاسداشت نمایندگان فقید این مجلس، به تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در زمینه حکومت اسلامی یا ولایت فقیه پرداخت و گفت: به دلیل اهمیت و معنویت جایگاه مجلس خبرگان رهبری، نباید در دوران تبلیغ نامزد‌ها بداخلاقی سیاسی اتفاق بیفتد.