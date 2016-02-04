وجود۴۰۰۰ فرهنگی شهید در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباسی مطهری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دستگاه آموزش و پرورش به عنوان عظیم ترین دستگاه در کشور بیش از چهار هزار و ۹۰۰ شهید فرهنگی دارد و وجود این تعداد شهید برای دستگاه فرهنگی مایه افتخار است.

وی اظهار کرد: باید رفتار و گفتمان شهیدان در جامعه به خوبی تبیین شود چرا که این شهیدان گفتمان امام خمینی(ره) را سر لوحه زندگی خود قرار دادند.

جانشین جامعه بسیج فرهنگیان کشور گفت: امروز اقتدار و عزت ایران در جهان به خاطر خون پاک شهیدان است و این راه باید برای همیشه تدوام داشته باشد.

مطهری به نقش مردم در پیروزی انقلاب اشاره کردو افزود: مردم در تمام عرصه ها پشتوانه محکمی برای انقلاب بودند و هستند و نقش مردم همیشه تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه دستگاه آموزش و پرورش به عنوان متولی تربیت در جامعه است در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد فرهنگیان در کشور عضو بسیج هستند.

جانشین جامعه بسیج فرهنگیان کشور یاد آورشد:همانطورکه آموزش و پرورش در زمان انقلاب بیش از چهار هزار تقدیم نظام کرد امروز هم با تربیت نسل باسواد و متعهد در راستای اعتلای همه جانبه کشور فعالیت می کند.

مطهری یاد آورشد: باید امروز فرهنگیان و صاحب نظران از اندیشه های ناب امام خمینی(ره) محافظت کنند.

وی به لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره کردو افزود: مردم باید با حضور خود حمایت خود از رهبری را به دشمن نشان بدهند و باید این حضور با رعایت قوانین و موازین باشد.

مطهری افزود: مردم باید در انتخاب نماینده مورد نظر خود با دقت و بصیرت رفتار کنند.