توسعه گردشگری اردبیل نیازمند توزیع مکانی و زمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی زاده ظهر جمعه در حاشیه جشنواره زمستانی سرعین اضافه کرد: اردبیل در سطح کشور و در بین گردشگران به استانی با قابلیت گردشگری تابستانی شهره شده که باید این نگرش را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه این استان ظرفیت های لازم برای گردشگری در سایر فصول سال را دارد، ادامه داد: یکی از این قابلیت ها؛ گردشگری زمستانی استان بوده که تاکنون معرفی نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه این استان در شرایط طبیعی از ظرفیت و توانمندی گردشگری زمستانی برخوردار است، متذکر شد: باید از این ظرفیت های طبیعی در زمینه توسعه گردشگری زمستانی بویژه ورزش های زمستانی بهره گرفت.

وی پیست اسکی آلوارس در دامنه کوه سبلان و در شهرستان سرعین را یکی از این ظرفیت های طبیعی برشمرد و بیان کرد: این پیست به عنوان یکی از بلندترین پیست های کشور چندین ماه از سال دارای برف بوده و می تواند به محلی برای پرداختن به ورزش های زمستانی معرفی شود.

حاجی زاده وجود مراکز اقامتی مجهز و آب گرم های معدنی متعدد سرعین را در کنار این پیست یکی از بهترین شرایط توسعه این حوزه دانست و تاکید کرد که در این زمینه باید اقدامات و سرمایه گذاری های زیادی صورت گیرد.

وی توسعه این بخش را در گرو تحقق یکی از مهمترین بخش گردشگری یعنی ورود گردشگران خارجی به استان دانست و متذکر شد: در این راستا باید با برنامه های عملی و اجرایی تلاش شود تا جاذبه های این شهرستان در سطح بین المللی مطرح و معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره زمستانی در این شهرستان به عنوان سومین دوره افزود: اجرای یک ماهه این جشنواره در سرعین با هدف توسعه گردشگری و خروج از گردشگری تک فصلی صورت می گیرد.