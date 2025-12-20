خروج از اقتصاد فصلی در اردبیل با تمرکز بر گردشگری زمستانی ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه هماهنگی جشنواره گردشگری ورزش‌های زمستانی، گفت: اقتصاد استان اردبیل در حال حاضر فصلی است و برای خروج از این شرایط تمرکز بر حوزه گردشگری و استفاده از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه ضرورت دارد.

وی افزود: گردشگری ورزش‌های زمستانی یکی از پرمخاطب‌ترین انواع گردشگری است که با توجه به وجود پیست‌های اسکی، مجتمع‌های آب درمانی و مراکز اقامتی مناسب در استان اردبیل، لازم است که جشنواره گردشگری ورزش‌های زمستانی با برنامه‌ریزی دقیق و با قدرت برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: این جشنواره اگر با برنامه‌ریزی مناسب و به صورت مؤثر برگزار شود می‌تواند به یک رویداد دائمی سالانه با حضور شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی تبدیل شود که نتیجه آن رونق گردشگری در نیمه دوم سال و بهبود شرایط درآمدی و اقتصادی استان خواهد بود.

خلیلی با اشاره بر لزوم پرداختن به اقتصاد زمستان در استان اردبیل، ادامه داد: در حال حاضر و در همین شرایط که هنوز گردشگری زمستانی پررونقی را نداریم، بخش گردشگری و خدمات ۵۰ درصد درآمد استان را به خود اختصاص داده و این موضوع از ظرفیت بخش گردشگری در استان اردبیل خبر می‌دهد.

معاون استاندار اردبیل تصریح کرد: از دستگاه‌های متولی درخواست می‌کنیم رایزنی‌های خود را در سطح ملی و بین‌المللی به ویژه در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهند تا بتوانیم علاوه بر شرکت‌کنندگان داخلی، شاهد حضور افرادی از کشورهای خارجی در این رویداد باشیم چرا که افزایش ترددها و حضور گردشگران در معرفی ظرفیت‌ها مؤثر خواهد بود.