خانه مشروطه گرگان ثبت اضطراری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه حاج قاسم استرابادی یا همان خانه مشروطه در بافت قدیم گرگان و محله دربنوی قرار دارد که در دوران مشروطه برخی از جلسات انجمن استرآباد در آن برگزار می شد. این خانه تا دهه۳۰ مکان تاسیس مدرسه ملی جعفری بوده و شاهد یکی از ارزشمندترین رویدادهای مذهبی کشور که همان مراسم مذهبی پامنبری در شب عاشوراست، طی ۱۵۰ سال گذشته نیز بوده است اما اکنون کاربری ندارد.

این مجموعه دردوره قاجار ساخته شده و درحال حاضر این اثر به دو بخش خصوصی حاج قاسمی و وزیری تقسیم شده است . معماری سازگار با اقلیم شهر گرگان، استفاده از ساختمان بوم آورد، پرهیز از بیهودگی، مردم واری ازجمله اصولی است که درساخت این بنای متعلق به دوره قاجار قابل بررسی است.

خانه مشروطه گرگان ۱۳۸۷

ارتفاع گرفتن بنا از سطح زمین و اجرای آن بر روی کرسی چینی آجری ، دوطبقه بودن بنا و برونگرایی با ایجاد بازشوهای متعدد و ایجاد فضای نیمه باز ایوان و مهتابی و بهره گیری از پیمودن و رعایت تناسبات انسانی و تبلور آن در شکل گیری اتاق های سه دری و دودری از جمله ویژگی های معماری ارزشمند به کار رفته در خانه حاجی قاسمی است که در گونه شناسی معماری مسکونی شهر گرگان نقش به سزایی دارد.

اما این خانه در چند سال اخیر تخریب شده و جز ویرانه چیزی از آن باقی نمانده است. به همین دلیل جمعی از دوستداران میراث فرهنگی گرگان در نامه ای به مسئولان میراث فرهنگی در استان و کشور نوشتند: در دوره ای که انسانها در اقصی نقاط جهان در پی حفظ تاریخ و پیشینه فرهنگی خویش اند در گرگان زمین بنایی ارزشمند که برگی مهم از تاریخ این شهر را رقم زده است در حال نابودیست. خانه مشروطه گرگان که روزگاری بام سرخ رنگش همچون نگینی در این شهر می درخشید این روزها تا ویرانی پیش رفته است.

خانه مشروطه گرگان ۱۳۸۹

در بخش دیگری از این نامه آمده است: شوربختانه با وجود مصوبه شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۸۹ و با وجود آگاهی بر اهمیت این بنا علاوه بر اینکه تا کنون عملکرد قابل ذکری از طرف سازمان میراث فرهنگی، متولی حفظ آثار تاریخی شهر در جهت حفاظت، مرمت و احیاء این میراث ارزشمند و دستاورد پر شکوه تاریخی_ معماری مشاهده نشده بلکه با سهل انگاری و ناشایستگی های متعدد و مسئولان امر و عدم احساس تعلق خاطر و شناخت مالک از ارزش های بنا از چندی پیش تخریب آن با مجوز سازمان میراث فرهنگی شروع شد و بعد از تلاش های انجمن حامیان بافت ها و بناهای تاریخی سرزمین گرگان به منظور جلوگیری از تخریب این بنا و بازدید جناب آقای دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و دستور اکید ایشان در خصوص ثبت اضطراری و جبران کاستی های گذشته امیدهایی بس گذرا و موقت در دلمان روشن شد

ورودی خانه مشروطه ۱۳۸۹

در چند روز اخیر این نامه در شبکه های اجتماعی دست به دست شده بود. تا اینکه از دفتر اداره کل ثبت آثار تاریخی ایران خبر رسید این خانه به همراه ۶۳ اثر تاریخی دیگر در کمیته شورای فنی ثبت آثار تاریخی کشور به ثبت ملی رسیده است.

خانه مشروطه

در این باره، فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی به خبرنگار مهر گفت: «به همراه خانه مشروطیت که به صورت اضطراری در فهرست میراث ملی قرار گرفت، خانه شیخ محمد خیابانی در خامنه و تعدادی خانه تاریخی در شهر شیراز نیز در فهرست آثار ملی غیر منقول ثبت شدند.»

خانه مشروطه گرگان ۱۱ بهمن ۹۴

به این ترتیب خانه مشروطیت در گرگان به عنوان صد و سی و هشتمین اثر درشهرستان گرگان و ۶۵۴مین اثر درسطح استان گلستان به ثبت ملی رسیده است اکنون باید منتظر ماند و دید آیا با ثبت این اثر تاریخی اقدامی برای نگهداری و مرمت خانه مشروطه انجام می شود ؟