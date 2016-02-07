رویه های تجاری ایران درجهان شناخته نیست/ کاهش مدت زمان ترخیص کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه، اظهار داشت: گمرک پیشانی تجارت کشور است و ما در حال حاضر ۴۵ قانون و مقررات جاری در گمرک داریم.

وی افزود: گمرک ایران تامین کننده بخشی از تجارت کشور است، البته دستگاه های دیگر نیز بخشی از تجارت خارجی را به عهده دارند اما گمرک ذی مدخل این تجارت محسوب می شود.

مقدسی به بحث بازارچه های مرزی و کوله بری به عنوان مبادی تجاری اشاره کرد و گفت: این نوع تجارت ها در دنیا و کنواسیون های جهانی شناخته شده نیست. هم اکنون میانگین رویه های صادراتی در دنیا تنها ۴ نوع است و ما در ایران با انبوه رویه ها رو برو هستیم.

معاون حقوقی و نظارت گمرك ايران افزود: در ایران هم چنین ۱۵ مورد عوارض مالیاتی و بیش از ۲۰ نوع معافیت داریم که همه اینها نشان دهنده وضعیت اقتصاد ماست.

مقدسی با بیان اینکه انتظارات از گمرک به دو بخش ملی و بین المللی تقسیم می شود، ادامه داد: انتظار از گمرک در حوزه ملی به ورود کالاهای سالم، حفظ محیط زیست و... مربوط است که باید آنها را برآورده کند.

کشف ۳۰۰ تن پیش ساز مواد مخدر در ۱۰ ماهه امسال

وی ادامه داد: کنترل مواد مخدر از دیگر انتظارات از گمرک است و در این ۱۰ ماهه گمرک موفق به کشف ۳۰۰ تن پیش ساز مواد مخدر شده است.

معاون حقوقی و نظارت گمرك ايران افزود: از دیگر وظایف گمرک کنترل قاچاق کالا، مسائل پولشویی و از این دست است که جزو انتظارات ملی گمرک محسوب می شود.

مقدسی توسعه گردشگری، صادرات، رونق تجارت مرزی و ... را از دیگر انتظارات ملی از گمرک عنوان کرد و اظهار داشت: در کنار آن یک سری انتظارات بین المللی نیز است که می توان به موافقت نامه های بین المللی و... اشاره کرد.

وی با تاکید بر اجرای قانون و مقررات و دقت و کنترل نظر در کنار سرعت و تسهیلات انجام کار از سوی نیروهای گمرک، گفت: برای رسیدن به نتایج مثبت در این وظایف رویکرد سامانه های الکترونیکی را برای عملیات ها در پیش گرفته ایم.

مقدسی تصریح کرد: ما در فعالیت های گمرک از نگاه بخشی اجتناب کرده ایم تا از هدف اصلی که توسعه صادرات غیرتفتی، گفتمان ولایت فقیه و اقتصاد مقاومتی است دور نشویم.

وی خاطر نشان کرد: با این اقدامات ما ترخیص واردات را به ۴ روز رسانده و ترخیص اسناد گمرکات را به صورت الکترونیکی انجام داده ایم که تا حد زیادی به کار ما سرعت داده و وقت کمتری نیز هدر رفته و از سوی دیگر رتبه فضای کسب و کار ما در حوزه بین الملل ارتقا می یابد.

معاون حقوقی و نظارت گمرك ايران یادآور شد: در بخش ترانزیت نیز سیستم اظهار از راه دور را در پیش گرفتیم و برگ بیمه ها نیز به صورت الکترونیکی صادر شده و این در حالی است که تا سال گذشته به صورت برگ بیمه بود.

کاهش اعلام زمان وصول ترانزیت به ۴ روز

مقدسی با بیان اینکه پیش از این اعلام وصول ترانزیت وضعیت مشخصی نداشت، گفت: زمان این رویه نیز از ۴۵ روز به ۴ روز کاهش یافته است.

وی ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، تسهیل در صادرات غیر نفتی به صورت نسیه بری، اصلاح قوانین نربوط به قاچاق کالا و ارز از دیگر اقدامات گمرک در مدت اخیر برای رسیدن به اهدافش عنوان کرد.

مقدسی گفت: عادی سازی روابط تجاری با سایر کشورها از دیگر اقدامات ما بوده و هم اکنون بسیاری از کشورها که با ما روابط تجاری خوبی نداشتند به ایران سرازیر شده اند.

وی از ارتقا کیفیت کالا به عنوان راهکار دیگر برای توسعه تجارت خارجی یاد کرد و گفت: اجرای موافقت نامه های بین المللی نیز از دیگر اقدامات ما بوده که صورت گرفته است.

معاون حقوقی و نظارت گمرك ايران موافقت نامه های خارجی را یک فرصت برای توسعه تجارت خارجی برشمرد و افزود: باید از این فرصت ها نهایت بهره را برد تا در توسعه صادرات غیر نفتی توفیق داشته باشیم.

مقدسی بازار عراق را یک فرصت برای استان کرمانشاه دانست و با تاکید بر آنکه باید نهایت بهره را از آن ببریم، اظهار داشت: پایانه ها از مبادی گمرکی هستند که باید به صورت جدی ساماندهی شوند.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن آرزوی توفیق برای جلیل حیدری مدیر کل جدید گمرکات استان کرمانشاه، گفت: وی دارای سوابق مدیریتی خوبی در جنوب کشور و استان ایلام داشته است و توان مدیریتی خوبی دارد.

مقدسی خطاب به مدیر کل جدید گفت: پاشنه آشیل گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویز خان است و باید نظم و انضباط بر آنجا حاکم شود و در این راستا با همه دستگاه ها تعامل ویژه داشته باشید.