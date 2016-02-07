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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

رئیس تبلیغات اسلامی مانه و سملقان:

مبلغان در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مهمی دارند

مبلغان در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مهمی دارند

مانه و سملقان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مانه و سملقان گفت: مبلغان در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم به ویژه نسل جوان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

حجت الاسلام هادی پروین در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دهه مبارک فجر و برنامه‌های کمیته‌های قرآن و عترت و کمیته تشکل‌های دینی و مردمی گفت: از سوی تبلیغات اسلامی شهرستان مانه و سملقان در این دهه برنامه‌های متنوعی با کمیت و کیفیت‌های مورد انتظار اجرایی شد.

حجت الاسلام پروین اعزام مبلغ را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دهه عنوان کرد و افزود: مبلغان در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به مردم به ویژه نسل جوان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی گفت: به راین اساس بیستم بهمن ماه جاری با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی یک مبلغه غیر ایرانی از کشور بورکینافاسو، که مبلغه جامعه المصطفی مشهد مقدس است، با بحث در خصوص گفتمان شناخت ویژگی‌های انقلاب اسلامی، به مدارس، دانشگاه و حوزه علمیه شهرستان مانه و سملقان اعزام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مانه و سملقان افزود: برگزاری جشن‌های انقلاب در سه مسجد، کارگاه آموزشی انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، گفتمان‌های دینی و... از دیگر برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان مانه و سملقان عنوان کرد.

کد مطلب 3044171

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