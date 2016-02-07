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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

وزیر دفاع کره جنوبی:

پنجمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ در راه است

پنجمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ در راه است

وزارت دفاع کره جنوبی می گوید که طبق مدارک به دست آمده از سازمان جاسوسی این کشور، همسایه شمالی در حال تدارک برای آزمایش پنجمین بمب هسته ای خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، موفقیت کره شمالی در آزمایش پرتاب ماهواره که امروز یکشنبه انجام شد علاوه بر واکنش جامعه بین الملل، خواست اعضای شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده را نیز در پی داشت.

 این در حالیست که «هان مین گو» وزیر دفاع کره جنوبی امروز در جمع قانونگذاران این کشور با اشاره به مدارک جدیدی که از سوی سرویس اطلاعات ملی ارائه شده است، اعلام کرد که کره شمالی خود را مهیای انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود می کند.

این در حالیست که دولت پیونگ یانگ یک ماه پیش در تاریخ شش ژانویه سال ۲۰۱۶ چهارمین آزمایش هسته ای خود را در قالب آزمایش یک بمب هیدروژنی با موفقیت پشت سر گذاشت.

کد مطلب 3044256
مریم خرمایی

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