همکاری دانشگاه پیام نور با وزارت صنعت و معدن

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ای بین رئیس دانشگاه پیام نور و معاون پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز در محل معاونت پژوهشی این وزارتخانه منعقد شد.

ایجاد مشارکت بین صنعت و دانشگاه از طریق بسط و توسعه همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی با استفاده از تمام امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص از موارد مورد توافق دانشگاه پیام نور و وزارت صنعت در این تفاهم نامه است.

همچنین در این تفاهم نامه به توسعه فعالیت های دانش محور و فناورانه مبتنی بر نیاز صنعت، معدن و تجارت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های تخصصی با هدف تولید دانش فنی و تبدیل آن به فناوری روز و تجاری سازی محصولات در بخش های مرتبط تاکید شده است.

تعمیق شناخت جامعه علمی از نیازهای بخش تولیدی و تجارت و جهت دهی در انجام آموزش و پژوهش متناسب با نیازها و اولویت های این بخش با همکاری دانشگاه پیام نور و ایجاد و توسعه ساختارهای پژوهشی، آزمایشگاهی و دیگر زیرساخت های مورد نیاز در راستای پاسخگویی به مطالبات و نیازمندی های صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

طرفین همچنین در زمینه انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مهندسی و ایجاد زمینه های لازم جهت افزایش مقیاس (scale-up) پروژه های پژوهشی تا مرحله نیمه صنعتی و صنعتی (گروه تجاری) و همسوسازی پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با هدف پاسخگویی و برآورد نیازهای فناورانه بنگاه ها در حوزه صنایع پیشرفته و برنامه ها و استراتژی عملیاتی توسعه فناوری داخلی متعهد شدند.

براساس این تفاهم نامه، وزارت صنعت متعهد شد پس از نیازسنجی در جهت اولویت های پژوهشی حوزه صنعت، معدن و تجارت، آنها را در قالب پروژه پایان نامه و رساله های پژوهشی به دانشگاه پیام نور اعلام کند.

فراهم کردن بستر لازم برای حضور استادان و نخبگان دانشگاه پیام نور در مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی و مراکز تحقیق و توسعه بنگاه های تولیدی به منظور انجام پژوهش های مشترک و گذراندن فرصت های مطالعاتی از دیگر تعهدات وزارت صنعت در این تفاهم نامه است.

دانشگاه پیام نور نیز در این تفاهم نامه متعهد شد نسبت به قرار دادن اولویت های مورد تایید وزارت صنعت در اجرای پروژه های تحصیلات تکمیلی و همچنین همکاری در ایجاد و سازماندهی خوشه ها و شبکه های پژوهشی تخصصی در دانشگاه و مراکز و واحدهای تابعه اقدام کند.

اجرای دوره های دکتری به صورت پژوهش محور در جهت رفع نیازهای صنعت، معدن و تجارت و رصد فناوری های نوین و همکاری برای انتقال و رسوخ مناسب دانش فنی پیشرفته به صنایع و معادن کشور نیز از دیگر تعهدات دانشگاه پیام نور در این تفاهم نامه همکاری است.