به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، اظهار کرد: رواناب‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر از مسیرهایی مانند رودخانه کردان، آبراهه‌های روستاهای پیرامونی و محدوده مصطفی‌آباد به سمت تالاب صالحیه جریان یافته و ورود آب همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شواهد اولیه از افزایش رطوبت خاک و بهبود شرایط زیستگاهی تالاب حکایت دارد که می‌تواند در تثبیت خاک و کاهش پراکنش گردوغبار نیز مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به بررسی تأثیر حذف سه کیلومتر زهکش بر هدایت رواناب‌ها گفت: به دلیل اشباع خاک و گل‌آلود بودن مسیرها، امکان حضور کارشناسان در بخش‌هایی از تالاب فراهم نیست و ارزیابی‌های اولیه بر اساس تصاویر دریافتی انجام می‌شود.

محمدپور ادامه داد: پس از بهبود شرایط دسترسی، محدوده آب‌گیری، میزان نفوذ رطوبت به خاک و عملکرد اقدامات انجام‌شده برای انتقال آب به بخش مرکزی تالاب از طریق بررسی‌های میدانی ارزیابی و نتایج اعلام خواهد شد.