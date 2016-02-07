۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۰۱

شهردار عسلویه:

۱۲ پروژه عمران شهری عسلویه افتتاح شد

بوشهر - شهردار عسلویه گفت: ۱۲ پروژه عمران شهری در عسلویه با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماندگار عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمران شهری عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز با حضور استاندار از پروژه‌های شهری عسلویه بازدید شد و پروژه‌های مهمی نیز به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: از مهم‌ترین پروژه‌های عمران شهری عسلویه می‌توان به میدان شهرداری، میدان امام علی(ع)، بلوار شهرداری، بلوار امام علی(ع)، میدان مروارید و پارک بوستان بانوان اشاره کرد.

شهردار عسلویه خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵، زمین فوتبال ساحلی، زمین والیبال ساحلی، زمین بدمینتون، زمین بسکتبال و زمین چمن مصنوعی ۹ نفره از دیگر پروژه‌های افتتاحی امروز در عسلویه است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است که امیدواریم حاصل اجرای این طرح‌ها رضایت‌مندی مردم باشد.

ماندگار افزود: بهبود وضعیت ترافیک شهری در عسلویه یکی از اولویت‌های ما بود که در این زمینه پروژه‌های خوبی در سطح شهر اجرا شده است.

