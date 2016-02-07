۱۲ پروژه عمران شهری عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماندگار عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمران شهری عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز با حضور استاندار از پروژه‌های شهری عسلویه بازدید شد و پروژه‌های مهمی نیز به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: از مهم‌ترین پروژه‌های عمران شهری عسلویه می‌توان به میدان شهرداری، میدان امام علی(ع)، بلوار شهرداری، بلوار امام علی(ع)، میدان مروارید و پارک بوستان بانوان اشاره کرد.

شهردار عسلویه خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵، زمین فوتبال ساحلی، زمین والیبال ساحلی، زمین بدمینتون، زمین بسکتبال و زمین چمن مصنوعی ۹ نفره از دیگر پروژه‌های افتتاحی امروز در عسلویه است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است که امیدواریم حاصل اجرای این طرح‌ها رضایت‌مندی مردم باشد.

ماندگار افزود: بهبود وضعیت ترافیک شهری در عسلویه یکی از اولویت‌های ما بود که در این زمینه پروژه‌های خوبی در سطح شهر اجرا شده است.