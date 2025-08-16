افتتاح ۲ هزار میلیارد ریال پروژه عمران شهری در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جمالی شنبه شب در نشست با خبرنگاران با تأکید بر اینکه اولویت شهرداری اجرای پروژههای عمرانی است، گفت: زیرساختهای شهری باید در وهله نخست تکمیل شوند، چرا که سایر بخشها بدون این زیرساختها اثرگذاری چندانی ندارند.
شهردار عسلویه گفت: بسیاری از این پروژههای عمرانی زمینهساز فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز خواهند بود.
وی با اشاره به پروژههای شاخص آماده بهرهبرداری افزود: پروژههای پارک ساحلی مرجان، پایش تصویری، آبنمای کلاسیک، سنگفرش بلوارها، آسفالت شهرک صدف، احداث میدان در بلوار امام خمینی، اصلاح روشنایی آرامستانها، تعریض بلوار ساحلی، نصب المانهای شهری و فاز نخست مجتمع چندمنظوره فرهنگی از جمله طرحهایی هستند که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
رشد ۵۰ درصدی بودجه شهرداری
جمالی بیان کرد: بودجه شهرداری عسلویه از ۱۷۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۵۱ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی است.
حل پروندههای حقوقی و موضوع آلایندگی
وی همچنین از مختومه شدن پروندههای سنگین حقوقی شهرداری خبر داد و افزود: پرونده ۴۷ میلیاردی علیه شهرداری بسته شد و هماکنون هیچ پرونده حقوقی باز وجود ندارد.
جمالی با اشاره به عوارض آلایندگی نیز گفت: در یک سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی دریافت کردهایم؛ اما با توجه به اینکه عسلویه آلودهترین شهر ایران است و جمعیت واقعی آن بیش از ۷۰ هزار نفر است، سهم این شهر باید متناسب با واقعیتها اصلاح شود.
تقدیر از خبرنگاران و نقش رسانهها
شهردار عسلویه در پایان با قدردانی از خبرنگاران گفت: شهرداری و شورا آماده شفافسازی در همه حوزههای مالی هستند و از نقد منصفانه رسانهها و مردم استقبال میکنیم.
در این نشست، معاون مالی شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر نیز گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند و بر همکاری مثبت شورا و شهرداری در مسیر توسعه عسلویه تأکید داشتند.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه هر کدام با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانهها در مطالبهگری و توسعه شهری را بسیار مهم عنوان کردند.
