هشدار سرویس اطلاعاتی الجزایر نسبت به بازگشت تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه های اطلاعاتی الجزایر روز یکشنبه با انتشار فهرستی شامل ۲۲۴ نفر، نسبت به بازگشت آندسته از اتباع این کشور که به پیوستن به گروه های تروریستی همچون داعش و النصره در سوریه و عراق مشکوک هستند هشدار دادند.

دستگاه های امنیتی الجزایر از بستگان و اقوام افراد مشکوک به پیوستن به داعش و النصره خواستند تا با آنها همکاری کرده و با در اختیار قرار دادن اطلاعات بازگشت آنها از سوریه و عراق به الجزایر آنان را نسبت به تسلیم شدن به نیروهای امنیتی قانع نمایند.

در همین راستا یک منیع امنیتی الجزایری اظهار داشت که از ابتدای سال ۲۰۱۶ عملیات امنیتی گسترده ای برای مقابله با بازگشت تروریست های تحت پیگرد به الجزایر آغاز شده است. بازگشت اتباع الجزایری که عضو داعش در سوریه بوده اند تهدیدی برای امنیت ملی این کشور بوده و نیروهای امنیتی الجزایر برای مقابله با خطر بازگشت آنها آماده می شوند.

منبع امنیتی مذکور اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی روسیه با انتشار گزارش هایی نسبت به بازگشت مورد انتظار اتباع الجزایری عضو النصره و داعش به این کشور پس از تنگ شدن عرصه به گروه های مسلح در سوریه و عراق هشدار داده اند. فهرستی متشکل از حداقل ۱۹۵ نفر از جمله ۴ زن که گمان می رود برای پیوستن به گروه های مسلح مهاجرت کرده اند به انضمام این گزارش ها منتشر شده است.

الجزایر بتازگی گزارش های امنیتی از روسیه و سوریه دریافت کرده است که نسبت به بازگشت تروریست های عضو داعش در سوریه و عراق به کشورهای اصلی خود هشدار می دهد.

لازم به ذکر است که طرح امنیتی دستگاه های اطلاعاتی الجزایر برای مقابله با این خطر احتمالی شامل اقدامات متعددی است که مهمترین آنها هماهنگی با کشورهای درگیر با مبارزه با تروریسم از جمله دولت سوریه است. از دیگر اقدامات در این زمینه تشدید نظارت بر گذرگاه های مرزی به منظور ممانعت از ورود عناصر مسلح الجزایری به این کشور است. اقدام بعدی نیز انجام تحقیقات در خصوص وضعیت اتباع الجزایری حاضر در سوریه و عراق از طریق ارتباط مستمر با بستگان آنهاست.