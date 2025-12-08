به گزارش خبرگزاری مهر، در یک نشست تخصصی با حضور مدیران ملی، فعالان تعاونی، نمایندگان نظام بانکی و کارشناسان حوزه کشاورزی در محل بانک توسعه تعاون ظرفیت‌های طرح «اتصال» در بخش کشاورزی بررسی شد.

در این نشست بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات حنا، خرما، انبه و گیاهان دارویی، ایجاد تعاونی‌های تخصصی، اصلاح الگوی کشت در مناطق کم‌آب و طراحی الگوی تأمین مالی زنجیره‌ای با محوریت تعاونی‌ها و بانک توسعه تعاون تأکید شد.

توسعه بدون عارضه‌یابی دقیق منجر به هدررفت منابع می‌شود

یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: توسعه بدون عارضه‌یابی دقیق منجر به هدررفت منابع می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت عارضه‌یابی قبل از هرگونه مداخله در منطقه گفت: در برخی شهرستان‌ها محصولاتی مانند شلتوک و هندوانه که آب زیادی مصرف می‌کنند، به‌طور گسترده کشت می‌شود، در حالی که با همین منابع محدود می‌توان گیاهان دارویی و محصولات پربازده‌تری را جایگزین کرد.

هشدار درباره جنگل‌زارهای رهاشده خرما

در ادامه، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی–اجتماعی در حوزه کشاورزی تاکید کرد و هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی و مهاجرت نسل‌های جدید کشاورزان، بسیاری از نخلستان‌ها در کمتر از یک دهه به جنگل‌زارهای رهاشده تبدیل می‌شود.

وی خرده مالکی و تجزیه اراضی را یکی از مهم‌ترین موانع اقتصادی‌شدن تولید دانست و بر لزوم تجمیع بهره‌برداران در قالب ساختارهایی مانند تعاونی‌های تخصصی و شرکت‌های بهره‌برداری تأکید کرد.

سرمایه‌گذاران محلی اولویت اصلی طرح اتصال هستند

در این نشست، محمدامین نیکجو، مدیر طرح طاها با اشاره به پروژه‌های حنا در دلگان و انبه در قصرقند گفت: هدف اصلی ما ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید است و نباید به خام‌فروشی ادامه داد.

وی نبود مرکز فرآوری انبه در استان و ناهماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز را از چالش‌های اصلی عنوان کرد و افزود: توانمندسازی سرمایه‌گذاران محلی در اولویت است و پس از آن شرکت‌های صنایع تبدیلی که پیش‌تر اعلام آمادگی کرده‌اند، وارد زنجیره خواهند شد.

ارزش افزوده حنا دلگان می‌تواند تولید را متحول کند

سیدحمید کلانتری، معاون سابق وزیر تعاون نیز با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری زنجیره ارزش واقعی از کشت تا صادرات اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد ارزش افزوده خام حنا در دلگان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و این ظرفیت تنها زمانی محقق می‌شود که الگوی سازمان‌دهی کشاورزان اصلاح شود.

وی تشکیل تعاونی‌های تخصصی مانند تعاونی حناکاران و انبه‌کاران را لازمه ایجاد ساختار پایدار در زنجیره تولید دانست.

تأمین مالی زنجیره‌ای نسخه جدید حمایت از کشاورزان خرد

امیرهوشنگ عصارزاده از دیگر کارشناسان حاضر در جلسه نیز با تشریح نقش نظام بانکی در طرح اتصال گفت: این طرح در عمل همان مفهوم تأمین مالی زنجیره‌ای است و بانک عامل حوزه تعاون به دلیل سهم بالای تسهیلات خرد و پراکندگی شعب در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند حلقه تأمین مالی زنجیره تولید کشاورزی باشد.

وی کشت قراردادی و قراردادهای خرید محصول را نمونه‌هایی از هدایت اعتبارات در قالب این الگو دانست.

در بخش دیگری از این نشست، محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، خواستار حضور فعال و مستمر دستگاه‌های تخصصی به ویژه جهاد کشاورزی و استانداری شد و گفت: بخش زیادی از تصمیم‌های این نشست در حیطه وظایف دستگاه‌های تخصصی است و باید به اقدام عملی تبدیل شود.

در جمع‌بندی این نشست بر انجام عارضه‌یابی دقیق پیش از هرگونه تغییر الگوی کشت، طراحی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از سطح مزرعه تا بازار، تشکیل تعاونی‌های تخصصی و تعاونی توسعه شهرستان با مشارکت مردم، آموزش و اقناع کشاورزان درباره ضرورت تغییر و طراحی الگوی تأمین مالی زنجیره‌ای با محوریت تعاونی‌ها و بانک عامل حوزه تعاون تاکید کردند.