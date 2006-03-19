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۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

راد، فراهاني و رضوي در "خدا در آلتونا حرف مي‌زند"

راد، فراهاني و رضوي در "خدا در آلتونا حرف مي‌زند"

نمايش "خدا در آلتونا حرف مي‌زند" به كارگرداني بهروز غريب‌پور با متني از محمد ابراهيميان و بازي ايرج راد، بهزاد فراهاني، عاطفه رضوي و ... از اوايل خرداد آينده در تئاتر شهر روي صحنه مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نشست هماهنگي و معارفه اعضاي گروه "خدا در آلتونا ..." كه با شركت بازيگران اصلي، نمايشنامه‌نويس و كارگردان در خانه هنرمندان برگزار شد، ابراهيميان درباره موضوع نمايش گفت: "پسركشي در فرهنگ ديرينه ما وجود داشته و نمونه‌هاي آن را در اساطيرمان مي‌توانيم ببينيم. علت آن هم اين است كه نسل گذشته تحمل ندارد فاصله فراوان بين نسل جديد و خودش را پر كند. "خدا در آلتونا حرف مي‌زند" به بررسي اين مقوله از ديدگاه معاصر مي‌پردازد و سرگذشت پرآشوب نسل گذشته را تحليل مي‌كند."

در ادامه اين نشست، متن نمايش توسط نويسنده در حضور غريب‌پور و ساير عوامل گروه خوانده شد تا آنها با لحن و خوانش درست متن آشنا شوند. كارگردان هم در انتهاي جلسه برخي نقش‌ها را بين بازيگران اصلي تقسيم كرد و از آنها تست خوانش متن گرفت.

"خدا در آلتونا حرف مي‌زند" قرار است خرداد سال 85 بعد از اجراي "دشمن مردم" اكبر زنجانپور، در سالن اصلي تئاتر شهر روي صحنه برود.

کد مطلب 304629

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