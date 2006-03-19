به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نشست هماهنگي و معارفه اعضاي گروه "خدا در آلتونا ..." كه با شركت بازيگران اصلي، نمايشنامه‌نويس و كارگردان در خانه هنرمندان برگزار شد، ابراهيميان درباره موضوع نمايش گفت: "پسركشي در فرهنگ ديرينه ما وجود داشته و نمونه‌هاي آن را در اساطيرمان مي‌توانيم ببينيم. علت آن هم اين است كه نسل گذشته تحمل ندارد فاصله فراوان بين نسل جديد و خودش را پر كند. "خدا در آلتونا حرف مي‌زند" به بررسي اين مقوله از ديدگاه معاصر مي‌پردازد و سرگذشت پرآشوب نسل گذشته را تحليل مي‌كند."

در ادامه اين نشست، متن نمايش توسط نويسنده در حضور غريب‌پور و ساير عوامل گروه خوانده شد تا آنها با لحن و خوانش درست متن آشنا شوند. كارگردان هم در انتهاي جلسه برخي نقش‌ها را بين بازيگران اصلي تقسيم كرد و از آنها تست خوانش متن گرفت.

"خدا در آلتونا حرف مي‌زند" قرار است خرداد سال 85 بعد از اجراي "دشمن مردم" اكبر زنجانپور، در سالن اصلي تئاتر شهر روي صحنه برود.