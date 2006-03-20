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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

/خبر اختصاصي/

راهنماي گردشگري بابل در اختيار مسافران نوروزي قرار مي گيرد

راهنماي گردشگري بابل در اختيار مسافران نوروزي قرار مي گيرد

شهردار بابل گفت:10 هزار نسخه نقشه راهنماي گردشگري بابل به منظور معرفي موقعيت جغرافيايي و جاذبه‌هاي تفريحي و تاريخي اين شهرستان منتشر شد.

رجب ملايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر ساري، افزود: نقشه‌ها از طريق ستادهاي نوروزي مستقر درسطح شهر تحويل مهمانان نوروزي مي‌شود.

وي ادامه داد: دراين راهنما علاوه بر معرفي موقعيت طبيعي، جغرافيايي و جاذبه‌هاي تاريخي، تفريحي و گردشگري شهرستان بابل ، شماره تلفن‌هاي ضروري اورژانس، بيمارستان‌ها، آتش نشاني‌ و فوريت‌هاي پليسي نيز آمده است.

شهرداربابل اضافه كرد: برج ديده ‌باني ، كاخ شاپور، مسجد جامع، گلستان نوشيرواني، پل محمدحسن خان، موزه بابل و بقعه درويش فخرالدين از جاذبه‌هاي تاريخي شهربابل است.

شهرستان بابل معروف به شهر "بهارنارنج" داراي حدود نيم ميليون نفر جمعيت است.

کد مطلب 304659

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