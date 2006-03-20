راهنماي گردشگري بابل در اختيار مسافران نوروزي قرار مي گيرد

رجب ملايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر ساري، افزود: نقشه‌ها از طريق ستادهاي نوروزي مستقر درسطح شهر تحويل مهمانان نوروزي مي‌شود.

وي ادامه داد: دراين راهنما علاوه بر معرفي موقعيت طبيعي، جغرافيايي و جاذبه‌هاي تاريخي، تفريحي و گردشگري شهرستان بابل ، شماره تلفن‌هاي ضروري اورژانس، بيمارستان‌ها، آتش نشاني‌ و فوريت‌هاي پليسي نيز آمده است.

شهرداربابل اضافه كرد: برج ديده ‌باني ، كاخ شاپور، مسجد جامع، گلستان نوشيرواني، پل محمدحسن خان، موزه بابل و بقعه درويش فخرالدين از جاذبه‌هاي تاريخي شهربابل است.

شهرستان بابل معروف به شهر "بهارنارنج" داراي حدود نيم ميليون نفر جمعيت است.