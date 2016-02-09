به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی کورش از آغاز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر مراسم فرش قرمزی را برگزار کرده که بر اساس آن بهترین انتخاب های مردمی در بخش های بهترین بازیگر مرد و زن، بهترین کارگردان، بهترین فیلم و بهترین نقش از نگاه مخاطبانی که در این پردیس سینمایی فیلم های این جشنواره را دیده اند، انتخاب می کند.

براساس این گزارش مانی حقیقی کارگردان فیلم «اژدها وارد می شود» و ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم «بادیگارد» پیشتاز دریافت عنوان بهترین کارگردانی در هشتمین روز از برگزاری جشنواره فرش قرمز پردیس سینمایی کورش بوده اند.

در بخش بهترین فیلم مانی حقیقی برای تولید فیلم «اژدها وارد می شود» و سعید ملکان برای تولید فیلم «ابد و یک روز» نامزد شده اند. همچنین نوید محمدزاده برای فیلم «خشم و هیاهو» و پیمان معادی برای «ابد و یک روز» به عنوان بهترین بازیگر نقش مرد تا امروز ۲۰ بهمن رای آورده اند.