به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری صبح سهشنبه در آغاز سفر به حوزه قضایی ایوانکی با حضور در شرکت عمران شهر جدید ایوانکی، مسائل و مشکلات این منطقه و آخرین وضعیت روند پیشرفت و توسعه آن را بررسی کرد.
وی در این نشست، تأمین منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز را از الزامات اساسی توسعه شهر جدید ایوانکی دانست و بر ضرورت ایجاد زیرساختها و خدمات مورد نیاز برای افزایش زیستپذیری این منطقه تأکید کرد.
وی در بازدید میدانی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و توجه به حفظ و تأمین امنیت را از دیگر نیازهای شهر جدید ایوانکی برشمرد و گفت: فراهمکردن امکانات و جاذبههای لازم، نقش مهمی در ایجاد زمینه حضور و استقرار جمعیت در این شهر دارد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت تسهیل ارتباط میان شهر فعلی و شهر جدید ایوانکی تأکید کرد و افزود: ایجاد مسیر و تقاطع مناسب برای اتصال این دو محدوده باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن تسهیل تردد، زمینه توسعه و رونق بیشتر منطقه فراهم شود.
اکبری با تأکید بر حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای جدید، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از فعالیتهای مشروع و سرمایهگذاریهایی که به توسعه منطقه کمک میکند، حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید با همافزایی دستگاههای مسئول و رفع موانع موجود، شرایط بهگونهای فراهم شود که شهر جدید ایوانکی هرچه سریعتر آماده بهرهبرداری شود و ظرفیتهای آن در حوزه سکونت، فعالیتهای اقتصادی و توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشست، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، رئیس حوزه قضایی ایوانکی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی و بخشدار مرکزی حضور داشتند و درباره موضوعات مطرحشده بحث و تبادل نظر کردند.
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