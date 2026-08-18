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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

تأکید رئیس‌کل دادگستری سمنان بر رفع موانع توسعه شهر جدید ایوانکی

تأکید رئیس‌کل دادگستری سمنان بر رفع موانع توسعه شهر جدید ایوانکی

گرمسار- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در شهر جدید ایوانکی، رفع موانع توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع در این منطقه را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح سه‌شنبه در آغاز سفر به حوزه قضایی ایوانکی با حضور در شرکت عمران شهر جدید ایوانکی، مسائل و مشکلات این منطقه و آخرین وضعیت روند پیشرفت و توسعه آن را بررسی کرد.

وی در این نشست، تأمین منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز را از الزامات اساسی توسعه شهر جدید ایوانکی دانست و بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز برای افزایش زیست‌پذیری این منطقه تأکید کرد.

وی در بازدید میدانی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و توجه به حفظ و تأمین امنیت را از دیگر نیازهای شهر جدید ایوانکی برشمرد و گفت: فراهم‌کردن امکانات و جاذبه‌های لازم، نقش مهمی در ایجاد زمینه حضور و استقرار جمعیت در این شهر دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت تسهیل ارتباط میان شهر فعلی و شهر جدید ایوانکی تأکید کرد و افزود: ایجاد مسیر و تقاطع مناسب برای اتصال این دو محدوده باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن تسهیل تردد، زمینه توسعه و رونق بیشتر منطقه فراهم شود.

اکبری با تأکید بر حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از فعالیت‌های مشروع و سرمایه‌گذاری‌هایی که به توسعه منطقه کمک می‌کند، حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع موجود، شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که شهر جدید ایوانکی هرچه سریع‌تر آماده بهره‌برداری شود و ظرفیت‌های آن در حوزه سکونت، فعالیت‌های اقتصادی و توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، رئیس حوزه قضایی ایوانکی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی و بخشدار مرکزی حضور داشتند و درباره موضوعات مطرح‌شده بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6919917

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