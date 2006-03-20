‌دولت نهم وامدار هيچ گروه و دسته خاصي نيست

به گزارش خبرنگار "مهر" از اردبيل، "علي نيكزاد" استاندار اردبيل كه در آئين معارفه فرماندار جديد مشكين شهر سخن مي گفت،‌ محروميت زدايي و عدالت محوري را از وظايف اصلي مسئولان دانست و فرمانداران را به صرفه جويي در بيت المال و حذف تشريفات زائد توصيه كرد.

استاندار اردبيل در بخش ديگري از سخنان خود از مردم به عنوان ناظران اصلي بر عملكرد مسئولان ياد و خاطرنشان كرد : در طول 138 روزكاري استاندار جديد استان از 580 مصوبه در استان تاكنون 49% آن اجرا شده است.

وي يكي از وظايف اصلي فرمانداران را مشخص كردن سهم اشتغال هر شهرستان در سند توسعه اشتغال دانست و با انتقاد از تأخير در اجراي برخي از طرح هاي عمراني از جمله ساماندهي بقعه تاريخي شيخ حيدر مشكين شهر، ‌خواستار تسريع در اتمام تصفيه خانه آب آشاميدني اين شهرستان شد.

در اين نشست، امام جمعه و نماينده حوزه انتخابيه مشكين شهر در مجلس شوراي اسلامي نيز در سخنان جداگانه اي مسئولان منطقه را به دوري از سياسي كاري فراخوانده و تلاش جدي آنان را در عمران و آباداني شهرستان خواستار شدند.

در پايان اين جلسه، استاندار اردبيل با قدرداني از خدمات اقبال عباسي در طول مسئوليت در سمت فرماندار شهرستان مشكين شهر، علي حيدري را به عنوان فرماندار جديد مشكين شهر معرفي كرد.