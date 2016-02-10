دعوت مراجع تقلید از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نهضت اسلامی ایران در سال ۱۳۴۱ با اعتراض شدید حضرت امام خمینی و روحانیت پیشرو به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و آنچه که محمدرضا شاه آن را انقلاب سفید شاه و ملت می‌خواند شروع شد و پس از سال‌ها مبارزه سرانجام در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی با مشارکت اکثریت قاطع مردم ایران به پیروزی رسید. مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) توانستند به حاکمیت خاندان پهلوی خاتمه داده و آن‌ را سرنگون سازند.

حضور گسترده و میلیونی ایرانیان در بیعت مجدد با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب، در رسانه‌های بین‌المللی بازتابی گسترده‌ای دارد و هر یک از رسانه‌های بین‌المللی خبر این روز عظیم ملت ایران را در صدر اخبار خود قرار می‌دهند.

مراجع عظام تقلید و علما نیز در این میان، هر ساله مردم را به راهپیمایی علیه استکبار و صهیونیسم جهانی دعوت می‌کنند.

باید به راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اهمیت بیشتر داده شود

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی امسال در حاشیه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار داشت: امیدوارم همه به صورت جدی و متحد در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به شرایط حساس و خاص امسال کشور تصریح کرد: باید به مسئله راهپیمایی روز پیروزی انقلاب (یوم الله ۲۲ بهمن) اهمیت بیشتر داده و انشا الله برکات آن نصیب همه هموطنان شود.

همه وظیفه داریم دشمن را مأیوس کنیم

آیت الله العظمی جوادی آملی نیز در این باره گفت: همه وظیفه داریم با حضور با شکوه خود در این راهپیمایی، دشمن را از اهداف خود مایوس کنیم و نگذاریم نظام اسلامی آسیب ببیند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه هم باید درراهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند، افزود: مردم در راهپیمایی و انتخابات با وضو و قصد قربت شرکت کنند و با این عمل خود، بر بقاء نظام تا رسیدن آن به دست صاحب اصلی‌اش حضرت ولیعصر (عج) کمک کنند.

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: این قدرت و اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی، به برکت اسلام و خون شهدا و امام شهدا است این قدرت باعث شد تا ما شجاعانه در مقابل دشمن قدار بایستیم و بر عهد خود با امام و شهدا وفا کنیم.

هوشیاری خود را به رخ جهانیان بکشانید

آیت الله العظمی سبحانی نیز در سخنانی ۲۲ بهمن را روز تاریخی و بسیار مهم دانست و از مردم برای شرکت در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

همچنین آیت الله علوی گرگانی طی بیانیه‌ای تأکید کرده است: اینجانب همه ملت و دلسوزان نظام و انقلاب را دعوت می‌کنم که در روز ۲۲ بهمن حضور حماسی خود را نشان داده و با وجود همه مشکلات، هوشیاری خود را به رخ جهانیان بکشانند.

متن این بیانیه به این شرح است: بسمه تعالی

قال الله تعالی: «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»

در آستانه سالگرد سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی قرار داریم و این در حالی است که در صحنه بین المللی، ملتهای مستضعف جهان در زیر بار ظلم‌ها و فشار استکبار جهانی هستند و هر روز مصیبتی جدید را تجربه می‌کنند و در صحنه داخلی هم دشمنان به فکر نقشه کشیدن برای ناامید کردن ملت هستند.

یقینا ملتی که در طول بیش از سه دهه مقاومت و ایستادگی خود را نشان داده و پاسدار خون شهدا بوده است، بیش از پیش پای تمامی ارزش‌های انقلابی و اسلامی خویش ایستاده و تمام قد دفاع می‌نماید و هنوز نیز ایستاده و مقاوم خواهد بود.

اینجانب همه ملت و دلسوزان نظام و انقلاب را دعوت می‌کنم که در روز ۲۲ بهمن حضور حماسی خود را نشان داده و با وجود همه مشکلات، هوشیاری خود را به رخ جهانیان بکشانند و این حضور آن‌ها مقدمه‌ای برای حضور پر شور‌تر ملت در پای صندوق‌های رأی باشد.

امید است که این حضور آگاهانه شما موجب دلگرمی بیشتر مسئولین و عزم جدی آن‌ها در حل مشکلات مردم و خدمت صادقانه به آن‌ها شود.