جنگ سوریه بزرگترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در سخنانی اظهار داشت: وضعیت وخیم کنونی سوریه ایجاب می کند که یک راه حل سیاسی فوری برای آن پیدا شود.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به حجم درگیری ها و پیامدهای آن در سوریه، تصریح کرد: جنگ در سوریه بزرگترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با تأکید بر لزوم رسیدن هرچه سریعتر کمک های بشردوستانه به مردم سوریه، اظهار داشت: باید تمامی اقدامات لازم جهت رسیدن این کمک ها به دست مردم انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب آوارگان سوری در کشورهای مختلف، تصریح کرد: ما در سازمان ملل تمام تلاش خود را برای کمک رسانی به آوارگان سوری بکار گرفته ایم.